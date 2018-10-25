Дольщица Ирина Погорелец: "Держали палец на курке"

25 Окт. 15:00 2018-10-25T17:39:52+03:00

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Мы продолжаем уточнять - что происходило сегодня в холле правительства Вологодской области. Запрос отправлен в пресс-службу Росгвардии.

Как мы сообщили, обманутые дольщики поселка Кувшиново сегодня в едином порыве пришли к зданию на ул.Герцена, 2, где должен быть инвестсовет.

Дело в том, что несмотря на обещания чиновников и депутатов, инвестор для достройки домов так и не появился. Обещанное инвестиционное соглашение с "Горстройзаказчиком" не было подписано.

Как сообщала "Комсомолка", с одиночным пикетом вышел дольщик Алексей Тимофеев. Появились фотографии этого момента: на красном баннере, расстеленном как ковер перед входом в здание, написано: "Президент. Сосновая 6/8 - дом-призрак по 214-ФЗ. Результат работы команды губернатора". Как сообщил Алексей, простоял он недолго. Из здания выскочил мужчина, который этот баннер похитил.

Сейчас свидетелями сообщается имя грабителя: это человек чрезвычайно похожий на общественного эксперта при уполномоченном по правам предпринимателей области Артема Филатова.

Как сообщил Алексей Тимофеев, похититель вышел из центрального входа, незаметно подошел, наклонился и резко выдернул полотнище из-под ног алексея и побежал за здание в сторону ресторана "Верещагин", таща за собой плакат.

Как комментирует наш юрист, так как баннер - это личное имущество дольщика, то по факту грабежа он имеет право обратиться в правоохранительные органы.

Как показывает фотография, проход в холле к лифтам охраняли автоматичики Росгвардии. По его словам, члены инвестсовета проникали на заседание через черный ход.

А пока - еще один свидетель-участник произошедшего.

Вот этот баннер у пикетчика открыто похитил неизвестный.

Обманутый дольщик Ирина Погорелец рассказала "Комсомолке":

- Пришла на инвестсовет, но никуда не пустили. Однако велели подождать организатора. Его не дождались, но дождались полиции. И не как обычно 2-3 человека, а прибывали они из разных служб. Такое чувство, что всю полицию мобилизовали! Эти с автоматами стояли и держали палец на курке. На нас дело завели, со всех объяснения брали, хотя мы спокойно стояли, без оружия, без покрышек и даже с маленькими детьми. Инвестсовет по нашему дому (Кувшиново, С6-8) ул. так и не состоялся. "Горстройзаказчик" отказался. Значит даже для него необходимых для нашего дома компенсационных мер не нашлось. В общем, нет для нашего дома решения. Законом областным не решить эту проблему. Решать они могут только проблемы домов с малым количеством дольщиков.