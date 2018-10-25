2018-10-25T16:42:47+03:00
Общество

Вологжанин Алексей Копничев создает Арт-базу

Она должна соединить творческих людей
Иван Чухнин
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Алексей Копничев хочет объединить всех творческих людей Вологды.Алексей Копничев хочет объединить всех творческих людей Вологды.
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15 писателей и поэтов, 47 журналистов и пресс-секретарей, 75 музыкантов и певцов. Это далеко не полный перечень творческих людей, размещённых в "Арт-базе города Во!", которую создаёт вологжанин Алексей Копничев.

В группе ВКонтакте https://vk.com/artbazagorodavo около 70 рубрик. Это танцоры, художники, фотографы, архитекторы, актёры и другие талантливые представители Вологды.

Например, в рубрике "Писатели и поэты" размещены Мария Суворова, Павел Громов, Андрей Таюшев, Наталья Мелехина. Также в арт-базе есть спортсмены разных направлений, эту часть развивает второй куратор проекта Максим Пахомов.

- Цель этой базы - показать всех творческих людей и спорстменов в одном месте и помочь жителям Вологды найти друг друга для общих интересных дел. - рассказывает Алексей Копничев. - С помощью арт-базы можно найти экскурсоводов для необычных экскурсий, организаторов мероприятия, единомышленников для проектов, для игры в волейбол, баскетбол и даже для совместной велопрогулки. Также вы узнаете места и события, где можно хорошо и с пользой провести время.

Попасть в "Арт-базу города Во!" легко, нужно написать автору и организатору проекта Алексею Копничеву в социальной сети.

- Размещение ни к чему не обязывает и оно бесплатное. Если кто-то напишет вам, сами будете договариваться обо всем и решать, нужно ли это общее дело, - пояснил Алексей. - Часто сам пишу людям с предложением разместить их в арт-базе. По закону для публикации нужно согласие человека, данные которого вношу. Все реагируют по-разному. Кто-то сразу соглашается, кто-то долго думает. Некоторые обещают прислать данные, но потом забывают. К сожалению, из-за этого развитие проекта тормозится. Но я надеюсь, что скоро в арт-базе будет очень много людей и ей будут пользоваться все вологжане.

Александра Ильина на стене "Арт-базы города Во" пишет: "Я руководитель картинной галереи и первого в России отделения Арт-терапии "Арт клуб". Находимся мы в Липином Бору.... Проект важный, образовательный и вместе с тем социальный . В галерее провожу выставки живописи художников, творческие вечера, мастер-классы, встречи с психологами по Арт-терапии. Работаем мы уже почти 3 года. Нуждаюсь в знакомствах с художниками и мастерами для совместных проектов".

Александра Ильина ищет художников для совместных проектов.

Александра Ильина ищет художников для совместных проектов.

Евгения Елескина ищет крутых дизайнеров для разработки лучшего дизайна вологодских сувениров. Литературный фестиваль "Плюсовая поэзия" приглашает на свои семинары литераторв.

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