Вологжанин Алексей Копничев создает Арт-базу

25 Окт. 13:00 2018-10-25T16:42:47+03:00

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15 писателей и поэтов, 47 журналистов и пресс-секретарей, 75 музыкантов и певцов. Это далеко не полный перечень творческих людей, размещённых в "Арт-базе города Во!", которую создаёт вологжанин Алексей Копничев.

В группе ВКонтакте https://vk.com/artbazagorodavo около 70 рубрик. Это танцоры, художники, фотографы, архитекторы, актёры и другие талантливые представители Вологды.

Например, в рубрике "Писатели и поэты" размещены Мария Суворова, Павел Громов, Андрей Таюшев, Наталья Мелехина. Также в арт-базе есть спортсмены разных направлений, эту часть развивает второй куратор проекта Максим Пахомов.

- Цель этой базы - показать всех творческих людей и спорстменов в одном месте и помочь жителям Вологды найти друг друга для общих интересных дел. - рассказывает Алексей Копничев. - С помощью арт-базы можно найти экскурсоводов для необычных экскурсий, организаторов мероприятия, единомышленников для проектов, для игры в волейбол, баскетбол и даже для совместной велопрогулки. Также вы узнаете места и события, где можно хорошо и с пользой провести время.

Попасть в "Арт-базу города Во!" легко, нужно написать автору и организатору проекта Алексею Копничеву в социальной сети.

- Размещение ни к чему не обязывает и оно бесплатное. Если кто-то напишет вам, сами будете договариваться обо всем и решать, нужно ли это общее дело, - пояснил Алексей. - Часто сам пишу людям с предложением разместить их в арт-базе. По закону для публикации нужно согласие человека, данные которого вношу. Все реагируют по-разному. Кто-то сразу соглашается, кто-то долго думает. Некоторые обещают прислать данные, но потом забывают. К сожалению, из-за этого развитие проекта тормозится. Но я надеюсь, что скоро в арт-базе будет очень много людей и ей будут пользоваться все вологжане.

Александра Ильина на стене "Арт-базы города Во" пишет: "Я руководитель картинной галереи и первого в России отделения Арт-терапии "Арт клуб". Находимся мы в Липином Бору.... Проект важный, образовательный и вместе с тем социальный . В галерее провожу выставки живописи художников, творческие вечера, мастер-классы, встречи с психологами по Арт-терапии. Работаем мы уже почти 3 года. Нуждаюсь в знакомствах с художниками и мастерами для совместных проектов".

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