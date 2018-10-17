В Вологде вручили награды лучшим сотрудникам газовой отрасли

17 Окт. 13:00 2018-10-17T13:50:13+03:00

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Встреча с сотрудниками предприятий «Газпром газораспределение Вологда» и «Газпром межрегионгаз Вологда» прошла в Вологодской городской Думе. Глава города Вологды Юрий Сапожников вручил Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма лучшим специалистам газовой отрасли.

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«За последние годы у нас сложились крепкие партнерские отношения. Мы вместе работаем над уменьшением задолженности, и на прошедшем Восьмом Петербургском международном газовом форуме работа предприятий в этом направлении была отмечена позитивно. Старт отопительного сезона в Вологде прошел без срывов и в должные сроки, в том числе и благодаря четкой работе сотрудников газовой отрасли. Надеюсь, что наше взаимодействие будет продолжаться и далее», - прокомментировал Юрий Сапожников.

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Сейчас предприятие ведет активную газификацию северных районов области. За 1 полугодие 2018 года компанией «Газпром газораспределение Вологда» было введено в эксплуатацию более 46 километров газопроводов за счет всех источников финансирования, 66 пунктов редуцирования газа. Подключено к газовым сетям более тысячи квартир. Газифицировано 47 промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов.