В Череповце скончался 32-летний нигерийский принц, женатый на 50-летней россиянке

15 Окт. 13:00 2018-10-16T14:44:30+03:00

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В Череповце в развлекательном клубе скончался 32-летний нигерийский принц. Эту информацию подтвердила жена Габриэля Сегуна Аджайи Наталья Веденина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/673548" frameborder="0"></iframe> Смерть принца из Череповца.Трагический конец сказки о любви: 32-летний нигерийский принц, женившийся на 50-летней россиянке, внезапно умер

32-летний мужчина умер в ночь с 12 на 13 октября в развлекательном клубе «Платина».

«У Габриэля случился обширный инфаркт, он упал и умер, никаких препаратов он не принимал, просто сидел чай пил. Раньше на сердце муж не жаловался", - заявила журналистам жена Наталья Веденина.

В Череповецкой семье двое сыновей. Фото официального сайта Череповца.

Эта версия подтверждена официально врачами.

А очевидцы, посетители клуба, видели, как Габриэль схватился за грудь перед тем, как упасть.

До семьи весть о ЧП дошла через два часа после произошедшего. Как сообщила Наталья, принц будет похоронен в России, на Череповецком кладбище № 4, недалеко от дома, в котором они жили в Новых углах - пригороде Череповца.

Родственники Габриэля находится в Нигерии. На похороны они, по всей вероятности, не успеют - "слишком далеко, виза нужна, все это оформляется тяжело, долго…"

Благодаря центральному телевидению об интернациональной семье - череповчанах Наталье Веденине и ее муже Габриэле Сегун Аджайи, принце из Нигерии,знали многие. В программе «Мужское/Женское» Наталья рассказала историю их любви.

Жительница поселка Новые углы, долгое время работала помощником медсестры нейрохирургического отделения в городской больнице. Потом перешла работать в следственный изолятор. Одна воспитала сына, который женился и сам стал отцом.

Одиночество толкнуло его на сайт знакомств. Наталья отправила туда свой снимок, и тут же пришел ответ: чернокожий парен захотел с ней познакомиться. Она - не знаток иностранных языков, да и для парня из Нигерии, хоть и выпускника университета, IT-специалиста, русский язык был недоступным. Спас их интернет-переводчик. Две противоположности общались, живо интересуясь жизнью друг друга.

Как потом Наталья вспоминала, она сутками сидела в Интернете. Ее не смущала ни разница в возрасте, ни цвет его кожи, ни то, что живут они на разных континентнах, привыкли к разным укладам, принадлежат разной культуру.

Стало понятно, как призналась она телезрителям, "что это мой человек, который может чувствовать и понимать меня, мое настроение даже без слов".

А Пауль увидел в интернете русскую женщину и сразу же захотел добавить ее в друзья. "А потом появились чувства, — признается Пауль. — Я захотел приехать в Россию, чтобы увидеть ее..."

Они решили встретиться. Пауль несколько сомневался - не знал, как в России относятся к чернокожим. Он несколько раз ходил в консульство, пытаясь получить визу. Но бюрократизм стал преградой на пути к счастью.

Тогда Пауль пригласил Наталью - приехать, познакомиться с его родиной, с его родными.

Наталья не видела для этого никаких преград, хотя поездка в Нигерию для нее стала первым заграничным путешествием. Да и жара, усугубившая ее гипертонию, стала серьезным испытанием для северянки.

Но родственники возлюбленного отнеслись к ней как к родной. И ее не страшила уже ни жара, ни национальное блюдо peper soup, острое настолько, что она запивала его водой. А общаться с новыми знакомыми, с родными Пауля, она смогла благодаря гаджетам и гугл-переводчику.

Ее потрясло отношение к белокожим - там она была, пожалуй, единственная на весь город Лагос. Каждый день в дом тянулись люди - просто посмотреть, некоторые старались прикоснуться к ней рукой или ... купюрами. Это у них считается - к удаче, к прибыли.

Словом, русская женщина произвела в Нигерии фурор.

Уже через неделю Пауль предложил стать его женой. На раздумья он дал ей полдня. И уже на следующий день, а это было 28 марта 2013 года, брак был зарегистрирован. Согласно обычаям, отмечали событие шесть дней!

Впрочем, в России все повторилось - уже по русским обычаям.

Как отнеслись родственники к такому браку?

Наталья признается, что никто из ее родных не верил в серьезность отношений.

"Ни моя старшая сестра, ни сын, ни соседи не верили в наши чувства. Все думали, что это просто игра и увлечение, пока я не показала им билет на самолет. Но даже я не ожидала, что выйду за него замуж, — делится Наталья. — Однажды он просто вошел ко мне в комнату и сделал предложение".

А в Череповце родственники и соседи были потрясены ее замужеством. Впрочем, "единственный, у кого я спросила совета, это мой сын".

Мама сообщила об изменении своего статуса из Нигерии по скайпу.

"Сначала, я растерялся. Но, подумав, сказал ей, что она меня вырастила, выкормила, у меня уже своя семья, ребенок, и теперь мама должна жить для себя,"- Анатолий, а ему было чуть больше 20, сначала относился к общению матери с иностранцем с подозрением. Но, когда Пауль приехал в семью, они подружились.

Правда, для того, чтобы чернокожий поселился в Новых углах, вновь пришлось пробивать бюрократические проволочки. Даже в статусе мужа Пауля все равно не впускали в Россию.

Первый раз из Африки Наталья вернулась одна. И в первый раз Пауль приезжал лишь на три месяца - по гостевой визе.

Наталья снова летала в Нигерию, убеждала российское посольство выдать ее мужу визу. В конце концов при содействии местной миграционной службы Паулю оформили документы на временное проживание.

Пауль полюбил Росси. Журналистам он рассказывал, что ему нравятся русские праздники, традиции. Полюбил он и русскую кухню, наверное, благодаря рукам любимой: борщ, картошка, спагетти, пирог с яблоками.

Как рассказывала Нааталья на передаче "Мужское /женское", Габриэль - заботливый отец, очень ждавший ребенка. А когда родилась двойня - "Радости было - караул!"

В Москву на съемки программы "Мужское/женское" прилетала из Нигерии мать Пауля Габриэля - Кэми, которая впервые увидела своих внуков-близнецов в студии.

Пауль привык к холодному климату. Единственное, с чем не мог смириться, это то, что гго жена очень много работает. В Африке женщины занимаются детьми, остальные обязанности на себя берут мужчины. И их он брал.

Сейчас сыновьям, оставшимся без отца, 1,5 года.