Вологдскому мальчику в коме исполнилось семь лет
Вологжане поздравили с днем рождения и передали подарки мальчику в коме.
10 октября Степе Кукину, мальчику, который находится в реанимации после ЧП в приемной семье, исполнилось 7 лет. С 10 августа он находится в тяжелом состоянии, подключенный к аппаратам, поддерживающим его жизнью
За его состоянием следят общественники - неравнодушные вологжане. Благодаря им, ЧП стало таким резонансным, о нем рассказали СМИ, расследованием уголовного дела занялся Центральный аппарат СКР.
Подарки вологдане принесли в больницу.
Неравнодушные вологжане поздравили ребенка. В больницу, где находится Степа, были переданы подарки, открытки и шарики.
Волонтеры из группы «Помощь Степану» желают Степе, чтобы он пошел на поправку: "Степа! Открой глазки! Мы тебя любим и верим в чудо. Проснись!"
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Как собщала "Комсомолка", истязания в семье опекунов имели постоянный характер.
Подозреваемая в причинении жестоких побоев 13-летняя двоюродная сестра Степана помещена в Вологодский Центр временной изоляции подростков.
Вологодских врачей по лечению мальчика консультуировали московские светила. Они сообщили, что мальчик получает все возможное лечение. Однако состояние ркебенка остается тяжелым.
Фото: группа «Помощь Степану»