2018-10-11T19:44:50+03:00
Происшествия

Вологдскому мальчику в коме исполнилось семь лет

Вологжане поздравили Степу, избитого опекунами, с Днем рождения
Иван Чухнин
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Два месяца мальчик никак не может выйти из комы.Два месяца мальчик никак не может выйти из комы.
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Вологжане поздравили с днем рождения и передали подарки мальчику в коме.

10 октября Степе Кукину, мальчику, который находится в реанимации после ЧП в приемной семье, исполнилось 7 лет. С 10 августа он находится в тяжелом состоянии, подключенный к аппаратам, поддерживающим его жизнью

За его состоянием следят общественники - неравнодушные вологжане. Благодаря им, ЧП стало таким резонансным, о нем рассказали СМИ, расследованием уголовного дела занялся Центральный аппарат СКР.

Подарки вологдане принесли в больницу.

Подарки вологдане принесли в больницу.

Неравнодушные вологжане поздравили ребенка. В больницу, где находится Степа, были переданы подарки, открытки и шарики.

Волонтеры из группы «Помощь Степану» желают Степе, чтобы он пошел на поправку: "Степа! Открой глазки! Мы тебя любим и верим в чудо. Проснись!"

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Как собщала "Комсомолка", истязания в семье опекунов имели постоянный характер.

Подозреваемая в причинении жестоких побоев 13-летняя двоюродная сестра Степана помещена в Вологодский Центр временной изоляции подростков.

Вологодских врачей по лечению мальчика консультуировали московские светила. Они сообщили, что мальчик получает все возможное лечение. Однако состояние ркебенка остается тяжелым.

Фото: группа «Помощь Степану»

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