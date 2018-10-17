2018-10-17T12:57:14+03:00
Дом. Семья

В зоопарк Деда Мороза везут тигрицу - людоеда?

Информацию о прошлом зверя проверяют наши корреспонденты
Иван Чухнин
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Редкий красивый зверь может быьттть смертельно опасен.Редкий красивый зверь может быьттть смертельно опасен.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В зоопарк Деда Мороза везут тигрицу, которая заподозрена в людоедстве.

Группа «Великий Устюг Инфо» сообщает, что животное едет из Хабаровского края. Там она находилась в реабилиционном центре и числилась людоедкой. Считалось, что в прошлом году она загрызла человека - сборщика шишек.

Об этом кровавом событии ровно год назад писала "Комсомолка" - Хабаровск. Согласно статистике, нападения на человека происходят редко - примерно раз в семь лет. Каждый раз убийцу обязаны вычислить и выловить.

После ЧП в том районе поймали сразу двух тигров, среди который была и эта полосатая красавица.

Специалисты считают, что животное, которое однажды напало на человека, подлежит изъятию из дикой природы - оставлять его опасно. Оставлять или нет его в живых решают после поимки.

Планировалось, что самец останется в Хабаровске, а самка отправится в Московский зоопарк. Затем пункт назначения для тигрицы был уточнен - она будет направлена в филиал зоопарка, на Вотчину Деда Мороза.

Некоторые сми попытались опровергнуть информацию, что тигрица - людоедка. ИА «Вологда Регион», не раскрывая источника сообщает, что полосатая красавица на днях действительно прибудет в Великий Устюг.

Но утверждает, что обвинения в людоедстве с нее уже сняты: "клок шерсти, оставленный на загрызенном человеке, принадлежит другому зверю, что подтвердила экспертиза ДНК".

По словам сотрудников зоосада, молодая самка в возрасте примерно двух лет была отловлена по программе сохранения амурского тигра. В Великом Устюге ее сначала поместят на месяц в карантин, а затем поселят в отдельный вольер.

Ожидается, что хищница не будет одинока - зоосад привезут и самца. Тигр Степан уже несколько лет живет здесь, но в женихи не годится.

Его забраковали ввиду нечистопородистости. Его намереваются выселить из зоопарка - согласно правилам, нечистопородных зверей в Московском зоопарке и его филиалах запрещено.

Мы уже связались с Хабаровском. Наши коллеги ведут свое расследование, которое должно продить свет на прошлое полосатой хищницы.

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