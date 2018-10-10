2018-10-10T16:59:39+03:00
Звезды

Берег Михаила Задорнова появился в Вологодской области

Иван Чухнин
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Михаил Задорнов на фоне Опок. Стоп-кадр из фильма "Северная Гипорбоея".Михаил Задорнов на фоне Опок. Стоп-кадр из фильма "Северная Гипорбоея".
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Берег Михаила Задорнова появился в Вологодской области.

Михаил Задорнов бывал на Вологодчине. Одно из его посещений состоялось в октябре 2013 года. Он успел посмотреть немало, и немало работал: снимал видео для будущего фильма.

Остались кадры, где он с помощью альпинистов поднимается по отвесному берегу реки Сухоны. Он называл это - «шагал по векам».

Он много общался с местными жителями. Потом он выложил отснятое в интернете. Фильм называется "Северная Гиперборея".

В его выступлениях перед публикой появились рассказы об Опоках. Он называл эти места "благословенным краем".

Как сообщают специалисты турбизнеса, интерес к геологическому ландшафтному заповеднику «Опоки» заметно возрос. Благодаря Задорнову об уникальнм месте узнали тысячи людей. Многие приезжали в Опоки с просьбой показать, «где Задорнов фильм снимал».

Как сообщает интернет-портал Вести 35, директор «Опокского питомника северных оленей» Анатолий Дитятьев за вклад писателя - сатирика в развитие туриндустрии района предложил увековечить его имя - назвать место съемок фильма в Опоках Берегом Михаила Задорнова.

Общественность и районные власти эту идею поддержали.

Сейчас в Великоустюгском районе разрабатывается новый туристический маршрут, а тур-организаторы прорабатывают новую программу «По следам Задорнова».

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