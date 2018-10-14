2018-10-14T15:29:51+03:00
Происшествия

На пожаре в Бабаево пострадал 7-летний школьник

Он отравился угарным газом
Иван Чухнин
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Ребенок был госпитализирован.Ребенок был госпитализирован.
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В Бабаево Вологодской области произошел пожар, на котором пострадал школьник.В субботу. 13 октября, загорелся жилой одноэтажный двухквартирный дом на улице Советской, 14-а. Возгорание началось с котельной, которая находилась в одной из квартир.

Пожарные потушили огонь меньше, чем за час. Пламя повредило помещение котельной и отделку двух комнат.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, по предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки в котельной.

Во время пожара пострадал 7-летний мальчик. Он находился дома, надышавшись продуктами горения, школьник получил отравление. Его доставили в Бабаевскую центральную районную больницу.

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