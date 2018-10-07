Президента страны вологжане поздравили на вологодском говоре

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-07T13:34:00+03:00

Екатерина Куваева спела хвалебную президенту- так принято на Руси. Стоп-кадр ролика ОНФ.

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С Днем рождения Президента России Влвадимира Путина поздравили активисты Вологодского отделения ОНФ. 7 октября ему исполнилось 66 лет.

Видеопоздравление с типичным «оканьем» было размещено в сети, в групе ОНФ.

Как сообщили "Комсомолке", съемки проходили в архитектурно-этнографическом музее Семенково.

Так что декорации удались на славу: огромные русские избы, мельница, деревенская улица. Запись праздничного поздравления длилась три часа.

Девушки в народных костюмах с вологодским говором исполнили "хвалебную" песню - именно так было принято чевствовать на Руси именинника.

Вряд ли кто сможет предположить, что солистка, исполнительница народных присказок и песен Екатерина Куваева, родилась и выросла не в вологодской глубинке, а областном центре. А говорить по- нюксенски или по-кичгородецки выучилась лишь в институте.

Именно она исполнила одну из традиционных «хвалебных песен-присказок».

«Володенька хороший, Владимирович пригожий! Ой, розы морозы да виноград зеленый, да яблочек садовый. Кто хорош родился да баско снарядился? Ой, розы морозы да виноград зеленый, да яблочек садовый», - такие вот незамысловатые слова в сегодняшней песне-поздравлении девушки.