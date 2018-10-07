Президента страны вологжане поздравили на вологодском говоре
С Днем рождения Президента России Влвадимира Путина поздравили активисты Вологодского отделения ОНФ. 7 октября ему исполнилось 66 лет.
Видеопоздравление с типичным «оканьем» было размещено в сети, в групе ОНФ.
Как сообщили "Комсомолке", съемки проходили в архитектурно-этнографическом музее Семенково.
Так что декорации удались на славу: огромные русские избы, мельница, деревенская улица. Запись праздничного поздравления длилась три часа.
Девушки в народных костюмах с вологодским говором исполнили "хвалебную" песню - именно так было принято чевствовать на Руси именинника.
Вряд ли кто сможет предположить, что солистка, исполнительница народных присказок и песен Екатерина Куваева, родилась и выросла не в вологодской глубинке, а областном центре. А говорить по- нюксенски или по-кичгородецки выучилась лишь в институте.
Именно она исполнила одну из традиционных «хвалебных песен-присказок».
«Володенька хороший, Владимирович пригожий! Ой, розы морозы да виноград зеленый, да яблочек садовый. Кто хорош родился да баско снарядился? Ой, розы морозы да виноград зеленый, да яблочек садовый», - такие вот незамысловатые слова в сегодняшней песне-поздравлении девушки.