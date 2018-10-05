2018-10-05T10:08:11+03:00
Звезды

В Вологде открылась выставка московского автора Ривки Беларевой (ФОТО)

Она представила вологодской публике картины разных лет
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
Поделиться:
Экспозиция состоит из трёх частейЭкспозиция состоит из трёх частейФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА
Изменить размер текста:

В вологодской арт-галерее «Красный мост» открылась выставка московской художницы Ривки Беларевой. Она называется «Обратная сторона». В экспозицию вошли полотна, которые мастер создала в разные годы.

Художница приехала на открытие своей выставки Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Художница приехала на открытие своей выставкиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Выставка состоит из трёх блоков. Первый – это работы из серии «Таро», во второй представлены архитектурные мотивы, в третью вошли иллюстрации к произведениям одного из крупнейших немецкоязычных поэтов 20-го века Пауля Целана.

Картины из серии "Таро" представлены публике впервые Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Картины из серии "Таро" представлены публике впервыеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Есть среди картин и те, которые публика ещё не видела. Это работы из серии «Таро». Вологжане стали первыми, кто оценил их.

Вторая часть экспозиции - архитектурные мотивы Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Вторая часть экспозиции - архитектурные мотивыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Серия «Таро» – это мои размышления на тему старших арканов, то есть это моё переосмысление этих образов. Там не заложено какое-то мученичество, возможно, только в одной карте, где повешенный. Но повешенный означает только добровольную жертву, то есть он добровольно принимает какие-то страдания. Мне приятно было привезти мои новые работы», - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» Ривка Беларева.

Выставка "Обратная сторона" открыла новый сезон в галерее "Красный мост" Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Выставка "Обратная сторона" открыла новый сезон в галерее "Красный мост"Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Автор работ приехала на открытие выставки. Вологодский зритель встретил художницу аншлагом в уютном зале арт-галереи.

На церемонии открытия выставки - аншлаг Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На церемонии открытия выставки - аншлагФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После торжественной церемонии посетители отправились смотреть картины Ривки Беларевой. Стоит отметить, что этой выставкой «Красный мост» открыл новый творческий сезон.

Вторая часть экспозиции - архитектурные мотивы Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Вторая часть экспозиции - архитектурные мотивыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Я всегда стремлюсь привозить в Вологду автора, который может чем-то удивить нашу публику, потому что мне очень хочется, чтобы была пища ума и для тех зрителей, которые это увидят, и для наших вологодских художников, чтобы они видели, что есть искусство другого направления и технологии. Я не была знакома с автором сама лично, но, когда я почитала о ней, посмотрела её работы, она меня, конечно, поразила. Я поняла, как много в ней глубины и как хорошо она образована. Она блестяще владеет несколькими языками, это чувствуется по её произведениям, по её духу, манере, интеллекту ей подвластно всё», пояснила КП директор арт-галереи «Красный мост» Людмила Коротаева.

На третьем этаже галереи разместились картины, посвящённые творчеству Пауля Целана Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На третьем этаже галереи разместились картины, посвящённые творчеству Пауля ЦеланаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Картины Ривки Беларевой заняли все три этажа галереи. Добавим, что выставка будет работать до 22 ноября.

После открытия посетители смогли посмотреть картины Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После открытия посетители смогли посмотреть картиныФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Лукьяненко: Никакая книга жизни не научит
Главный дозорный российской фантастики порадовал читателей очередным захватывающим дух бестселлером. Нашему корреспонденту писатель рассказал, какое открытие сделал в новой книге, читает ли молодежь классику и почему мушкетеры стали вредны для детей
Наталья Катаева (Мордюкова): Нонна, сыграв в "Трясине", сказала Мережко: "Витя, напиши что-нибудь веселенькое". Так родилась "Родня"
В Москве, в Концертном зале имени Чайковского, прошел вечер памяти Нонны Мордюковой. На сцену вышли три сестры великой актрисы [аудио]
Геннадий Хазанов: Я всегда понимал, что «студент кулинарного техникума», который принес мне славу, меня же и задушит
Геннадий Викторович в этом сезоне - театральная звезда. Уже вышла премьера спектакля «Фальшивая нота» в Театре им. Вахтангова, где у него главная роль, и следом, в режиме нон-стоп, была премьера в «Ленкоме» комедии «Американские горки»
Новости 24
Банда молодых вологжан обокрали учреждение культуры в Вологде на 2.4 млн.руб
В Вологде начнут строить два детских сада - на улице Северной и в Осановском проезде
В Вологодской области прекратили ходить летние пригородные электрички
Вологодская компания выплатит 2 млн за срыв сроков ремонта дворов
В Вологде ремонтируют главную колокольню
Три пешехода сбиты в Череповце за полтора часа
Два руководителя, обманувшие дольщиков в Вологде, пойдут под суд
Подробности гибели людей на М-8: столкнулись маршрутка, Тигуан и ВАЗ
Еще одна маршрутка разбилась на Вологодчине
Подростки из интерната стали свидетелями авиакатастроффы
ДТП под Вологдой: из груды металла вырезали водителя
В банде налетчиков на ювелирный отдел в Череповце оказался еще один полицейский
В Вологде может появиться деревянный мост напротив Софии
33 тысячи семей Вологодчины получают субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ
Подробности трагедии на переправе: 5-летний мальчик выплыл, двое вологжан погибли
В Вологде на улице Гончарной сбит мальчик
Под Вологдой на маршруте загорелся пассажирский автобус
В Вологде увековечат память ректора ВоГПУ Александра Лешукова
Много диких зверей: вологжанин провел ночь на дереве
Мастер череповецких электросетей попросил взятку и пойдет под суд
В Вологде начали гонять торговцев носками и трусами
В Череповце студентка получила травму головы в автобусе