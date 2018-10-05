В Вологде открылась выставка московского автора Ривки Беларевой (ФОТО)

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-05T10:08:11+03:00

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В вологодской арт-галерее «Красный мост» открылась выставка московской художницы Ривки Беларевой. Она называется «Обратная сторона». В экспозицию вошли полотна, которые мастер создала в разные годы.

Художница приехала на открытие своей выставкиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Выставка состоит из трёх блоков. Первый – это работы из серии «Таро», во второй представлены архитектурные мотивы, в третью вошли иллюстрации к произведениям одного из крупнейших немецкоязычных поэтов 20-го века Пауля Целана.

Картины из серии "Таро" представлены публике впервыеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Есть среди картин и те, которые публика ещё не видела. Это работы из серии «Таро». Вологжане стали первыми, кто оценил их.

Вторая часть экспозиции - архитектурные мотивыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Серия «Таро» – это мои размышления на тему старших арканов, то есть это моё переосмысление этих образов. Там не заложено какое-то мученичество, возможно, только в одной карте, где повешенный. Но повешенный означает только добровольную жертву, то есть он добровольно принимает какие-то страдания. Мне приятно было привезти мои новые работы», - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» Ривка Беларева.

Выставка "Обратная сторона" открыла новый сезон в галерее "Красный мост"Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Автор работ приехала на открытие выставки. Вологодский зритель встретил художницу аншлагом в уютном зале арт-галереи.

На церемонии открытия выставки - аншлагФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После торжественной церемонии посетители отправились смотреть картины Ривки Беларевой. Стоит отметить, что этой выставкой «Красный мост» открыл новый творческий сезон.

Вторая часть экспозиции - архитектурные мотивыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Я всегда стремлюсь привозить в Вологду автора, который может чем-то удивить нашу публику, потому что мне очень хочется, чтобы была пища ума и для тех зрителей, которые это увидят, и для наших вологодских художников, чтобы они видели, что есть искусство другого направления и технологии. Я не была знакома с автором сама лично, но, когда я почитала о ней, посмотрела её работы, она меня, конечно, поразила. Я поняла, как много в ней глубины и как хорошо она образована. Она блестяще владеет несколькими языками, это чувствуется по её произведениям, по её духу, манере, интеллекту ей подвластно всё», пояснила КП директор арт-галереи «Красный мост» Людмила Коротаева.

На третьем этаже галереи разместились картины, посвящённые творчеству Пауля ЦеланаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Картины Ривки Беларевой заняли все три этажа галереи. Добавим, что выставка будет работать до 22 ноября.