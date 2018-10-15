Города-партнеры Вологда и Могилев договорились о продолжении сотрудничества

15 Окт. 01:00 2018-10-15T13:48:05+03:00

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Вологда и Могилев договорились о продолжении сотрудничества. Соответствующие планы о намерениях подписали Глава Вологды Юрий Сапожников и Председатель Могилевского городского исполнительного комитета Владимир Цумарев.

«В документе зафиксирован ряд перспективных направлений сотрудничества городов и план реализации мероприятий с датами. Наши города будут продолжать взаимодействовать в сферах экономики и туризма, образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта. Надеюсь, реализация принесет пользу и Вологде, и Могилеву», – прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников.

Города-партнеры Вологда и Могилев будут продолжать сотрудничество.

В частности, в области образования планируется обмен передовым педагогическим опытом и взаимное участие учеников и педагогов в образовательных проектах, мероприятиях, конференциях Могилева и Вологды. В следующем году творческие коллективы Могилева выступят на праздновании Масленицы в Вологде. Также могилевские мастера примут участие в Международном фестивале народных художественных промыслов и ремесел «Город ремесел». Мероприятия рассчитаны на 2018-2019 годы. Напомним, Вологда является партнером этого белорусского города с 2014 года.

Добавим, аналогичный документ подписан между Администрацией Вологодского района и исполкомом Бобруйского района.

Гарантом исполнения соглашений выступил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, который в эти дни возглавляет делегацию региона на юбилейном V Форуме регионов России и Беларуси, сообщает официальный сайт Губернатора.

Одно из важнейших событий первого дня Форума – Пятое заседание Межпарламентской комиссии. Сопредседателями совещания стали руководитель Комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко и Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания РБ Марианна Щеткина. В ходе мероприятия обсуждались перспективы укрепления двусторонних связей, а также роль парламентского измерения в развитии белорусско-российских отношений.

Ключевым событием сегодняшнего дня станет пленарное заседание Форума, посвященное приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества, с участием Президентов России и Беларуси – Владимира Путина и Александра Лукашенко.