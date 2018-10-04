Появились фотографии с места гибели трех человек на трассе Москва-Архангельск
Маршрутка столкнулась с ВАЗ, сзади в нее врезался Тигуан
Асфальт трассы М-8 буквально залит кровью.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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На место прибыла скорая помощь: четыре человека травмированы.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Иномарка врезалась в попавшую в аварию маршрутку.Фото: материалы пресс-служб
Так выглядит ВАЗ-2110, выскочивший на встречную полосу.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области