2018-10-04T14:07:51+03:00
Происшествия

Появились фотографии с места гибели трех человек на трассе Москва-Архангельск

Маршрутка столкнулась с ВАЗ, сзади в нее врезался Тигуан
Иван Чухнин
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Асфальт трассы М-8 буквально залит кровью.Асфальт трассы М-8 буквально залит кровью.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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На место прибыла скорая помощь: четыре человека травмированы. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На место прибыла скорая помощь: четыре человека травмированы.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Иномарка врезалась в попавшую в аварию маршрутку. Фото: материалы пресс-служб

Иномарка врезалась в попавшую в аварию маршрутку.Фото: материалы пресс-служб

Так выглядит ВАЗ-2110, выскочивший на встречную полосу. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Так выглядит ВАЗ-2110, выскочивший на встречную полосу.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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