2018-10-10T15:31:37+03:00
Общество

В Вологодский драматический театр возвращается Сергей Закутин

На старейшей сцене области он поставит детский спектакль
Иван Чухнин
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Сергей Закутин. Фото сайта granatov.ruСергей Закутин. Фото сайта granatov.ru
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В Вологодский драмтеатр возращается Сергей Закутин. В качестве режиссера. Он поставит сказку «Пеппи Длинный чулок» по книге Астрид Линдгрен.

Как сообщил худрук театра Алексей Ожогин, художественный руководитель ТЮЗа Борис Гранатов "пошел нам навстречу и разрешил Сергею работать на нашей сцене», сообщает ИА "ВологдаРегион".

20 лет назад в спектакле «Пеппи Длинный чулок» на сцене Вологодского драмтеатра мальчика Томми и сыграл начинающий актер Сергей Закутин.

Напомним, в этом году Вологодскому областному ордена Знак Почета драматическому театру исполняется 170 лет.

Этим летом из театра был уволен после громкого секс-скандала с двумя ученицами, кототрым не исполнилось и 18 лет, худрук, главреж и директор Зураб Нанобашвили, которому принадлежат авторские права на большинство постановок.

Новым художественным руководителем драмтеатра стал Алексей Ожогин, директором - Геннадий Травинов.

На сцене театра молодая петербуржский режиссер поставила спектакль «Сон» по повести Федора Достоевского «Дядюшкин сон». Работа Инны Ароновой на предварительном просмотре получила высокую оценку журналистов.Премьера его состоится уже в ближайшее время.

Сам Алексей Ожогин репетирует спектакль «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Премьера назначена на 7 декабря. В спектакле будет задействована почти вся труппа.

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