Компенсации медикам и донорам собираются платить и в следующем году

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-28T10:15:16+03:00

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Выплату компенсаций медикам за аренду жилья и донорам планируется продлить на будущий год.

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе выступила с инициативой продлить выплату компенсаций медицинским работникам за аренду жилья, выплаты донорам на 2019 год.

Также предлагается сохранить в будущем году обеспечение льготным питанием школьников из малообеспеченных семей.

«Мы из года в год пролонгируем эти меры социальной поддержки. Потребность в донорской крови сейчас сохраняется. Потребность молодых специалистов в аренде жилья также сохраняется», – прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников.

Вопрос о продлении выплат будет вынесен на октябрьскую сессию городской Думы, чтобы предусмотреть средства на данные меры социальной поддержки в бюджете при формировании его на будущий год.

Сейчас компенсацию за аренду жилья в Вологде получают порядка 60 медицинских работников. В первую очередь ею пользуются молодые медработники, которые могут вернуть до 9 тысяч рублей, потраченных на оплату съемной квартиры ежемесячно. А компенсацией за сдачу крови в прошлом году воспользовались более 11 тысяч доноров.