2018-09-29T12:30:16+03:00
Спорт

Вологжанка завоевала серебро на турнире по функциональному многоборью (ФОТО)

Соревнования проходили в Ярославской области
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Вологодскую область на турнире представила целая команда атлетов (Фото:Организаторы турнира)Вологодскую область на турнире представила целая команда атлетов (Фото:Организаторы турнира)
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Вологжанка Нина Диева заняла второе место на турнире по функциональному многоборью. Он проходил в городе Мышкин Ярославской области. Участниками соревнований стали около 50 спортсменов.

Кроссфит набирает всё большую популярность (Фото:Организаторы турнира)

Кроссфит набирает всё большую популярность (Фото:Организаторы турнира)

Кроссфит или функциональное многоборье представляет собой сочетание самых разных комплексов упражнений на силу, выносливость, скорость, гибкость. Это спортивное направление сейчас набирает всё большую популярность как среди профессионалов, так и среди любителей. Честь нашего региона на турнире по кроссфиту защищали 16 атлетов. Большая часть из них – представители команды «Реактор».

Вологодские спортсмены впервые попробовали свои силы в комплексах с плаванием (Фото:Организаторы турнира)

Вологодские спортсмены впервые попробовали свои силы в комплексах с плаванием (Фото:Организаторы турнира)

«Сейчас у нас вообще не сезон, мы после лета находимся в таком расслабленном состоянии. Но мы всё-таки решили посетить эти соревнования, потому что там был комплекс с бассейном. До этого мы никогда не участвовали в соревнованиях, где есть плавание, то есть мы поехали на турнир именно за этими ощущениями. Очень круто, нам понравилось. Было несколько таких специфических тренажеров, которых у нас в Вологде нет, например, лыжный. Можно сказать, что во всех комплексах на соревнованиях были новые для нас моменты. Мы поставили для себя цель – посмотреть, на что мы способны в условиях, когда нет подготовки. Я как тренер доволен результатам команды, потому что мы все расположились в середине турнирной таблицы», - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» тренер команды «Реактор» Руслан Присада.

Вологжане расположились в середине турнирной таблицы (Фото:Организаторы турнира)

Вологжане расположились в середине турнирной таблицы (Фото:Организаторы турнира)

Добавим, что на турнире в Мышкине вологжанка Нина Диева уступила профессиональной спортсменке из Ярославля, которая заняла первое место.

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