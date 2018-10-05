Книги современных вологодских писателей появились в крупнейшей библиотеке Самарканда

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-05T17:46:03+03:00

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Вологжанки Альбина и Елизавета Сберегаевы доставили в Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им.А.С.Пушкина мини-библиотеку.

Это подарок всем читающим по-русски от вологодских писателей.

Вот что сообщает Альбина Сберегаева на своей страничке "ВКонтакте": "В ближайшее время будет оформлен стенд и публикация на сайте Центра. Директор и руководители отделов сердечно благодарят авторов: Ольгу Кузнецову ( Оч. приятно, - редактор сайта "КП-Вологда" Ольга Кузнецова), Елену Волкову, Галину Щекину, Нату Сучкову, Антона Черного, Дениса Макурина. Отдельное спасибо за поэзию Николая Рубцова и книгу о Вологде".

Мы немедленно связались с Альбиной. И вот что она рассказала:

- В библиотечном центре очень внимательно отнеслись к нашей акции. Нас встретила лично руководитель Самаркандского областного информационно-библиотечного центра имени А.С.Пушкина Шаходат Бахриевна Ахмедова. Она пригласила нас в свой кабинет, мы рассказали о себе. Речь шла о литературной резиденции Дом дяди Гиляя, о вологодском отделении Союза российских писателей. Мы представили книги, которые привезли, рассказали об авторах. Затем речь шла о Цветаевском доме, о Цветаевском костре, о Рубцовском фестивале.

Центральная библиотека имени Пушкина в Самарканде.

А затем, как рассказала Альбина, вологжанам провели экскурсию - показали весь центр, начиная с продвалов, где хранятся уникальные книги конца 18 - начала 19 веков, показали зал детской литературы. аудио- и читальный залы.

Книга Ольги Кузнецовой на фоне 500-летнего фисташкового дерева и могилы пророка Даниила.

Вологжанок представили руководителям отделов, показали, где оцифровывются книги.

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Книги классиков - подарок для вологжан.

Библиотека носит имя русского классика Александра Пушкина. Его бюст находится в самом центре этого очень благородного здания.

"Кого бы мы не спрашивали в Узбекистане, все читают русскую классику, в том числе в переводе. Назывались имена Пушкина, Толстого, Достоевского... Все было очень приятно и доброжелательно. А для Дома дяди Гиляя мы везем Благодарственное письмо и подарок - любовно, роскошно изданные книги восточных классиков", - сообщила Альбина.

Фото на память.

Фотографии предоставлены Альбиной Сберегаевой.