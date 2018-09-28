2018-09-28T12:42:08+03:00
Общество

АО "ПГК" информирует о проведении открытого конкурса

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АО «ПГК» проводит «19» октября 2018 года в 11 часов 00 минут (мск.) открытый конкурс № 21 с целью выбора организации(ий) на право заключения договора поставки колесных пар, в том числе СОНК/ НОНК для нужд АО «ПГК» в 2018 году.

Техническое задание на поставку Колесных пар приведено в Разделе IV настоящей Конкурсной документации.

Для получения разъяснений в отношении документации Конкурса Участники могут направлять запросы по электронной почте на адрес:BochenkovaIN@pgkweb.ru и konkursdetali@pgkweb.ru, а также по телефонам +7 (495)663-01-01, доб. 5-08-52 или 5-07-13.

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