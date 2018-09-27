Депутаты Вологодской городской Думы поддержали распределение более 500 миллионов рублей
Существенные изменения в бюджет стали одним из основных вопросов сессии Вологодской городской Думы.
На сегодняшней сессии, первой после летних каникул, городские депутаты рассмотрели 50 вопросов.
В частности, внесение изменений в бюджет на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов.
Депутаты вновь собрались на сессию после летних каникул.
Депутаты поддержали распределение более 500 млн дополнительных средств, из которых почти 90 млн собственные доходы, а свыше 441 млн – межбюджетные трансферты.
Перед началом сессии.
«С учетом более 500 млн рублей дополнительных доходов консолидированный бюджет города Вологды составил более 7 млрд . Есть тенденция к снижению муниципального долга. По итогам распределения дополнительных средств город уже в этом году полностью рассчитается за строительство и ввод в эксплуатацию новой школы на Северной. Ранее окончательный расчет в размере 230 млн рублей был запланирован на 2019 год», - сообщил Глава города Вологды Юрий Сапожников.
-Фото: Из материалов пресс-службы
Как сообщает пресс-служба городской Думы, из значимых поправок можно отметить выделение средств в размере 3 млн и 5,5 млн рублей на привязку к территории проекта здания начальной школы в микрорайоне Прилуки и школы на улице Преминина.
Как сообщал сайт "Комсомолки", проект школы, которую планируется возводить в микрорайоне Прилуки, рассчитан на 200 человек. Новая школа позволит младшим школьникам заниматься в одну смену. После привязки и адаптации проекта городские власти обратятся за поддержкой для строительства на федеральный и региональный уровень.