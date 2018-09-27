Депутаты Вологодской городской Думы поддержали распределение более 500 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-27T15:49:02+03:00

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Существенные изменения в бюджет стали одним из основных вопросов сессии Вологодской городской Думы.

На сегодняшней сессии, первой после летних каникул, городские депутаты рассмотрели 50 вопросов.

В частности, внесение изменений в бюджет на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов.

Депутаты вновь собрались на сессию после летних каникул.

Депутаты поддержали распределение более 500 млн дополнительных средств, из которых почти 90 млн собственные доходы, а свыше 441 млн – межбюджетные трансферты.

Перед началом сессии.

«С учетом более 500 млн рублей дополнительных доходов консолидированный бюджет города Вологды составил более 7 млрд . Есть тенденция к снижению муниципального долга. По итогам распределения дополнительных средств город уже в этом году полностью рассчитается за строительство и ввод в эксплуатацию новой школы на Северной. Ранее окончательный расчет в размере 230 млн рублей был запланирован на 2019 год», - сообщил Глава города Вологды Юрий Сапожников.

-Фото: Из материалов пресс-службы

Как сообщает пресс-служба городской Думы, из значимых поправок можно отметить выделение средств в размере 3 млн и 5,5 млн рублей на привязку к территории проекта здания начальной школы в микрорайоне Прилуки и школы на улице Преминина.

Как сообщал сайт "Комсомолки", проект школы, которую планируется возводить в микрорайоне Прилуки, рассчитан на 200 человек. Новая школа позволит младшим школьникам заниматься в одну смену. После привязки и адаптации проекта городские власти обратятся за поддержкой для строительства на федеральный и региональный уровень.