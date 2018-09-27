2018-09-27T15:49:02+03:00
Общество

Депутаты Вологодской городской Думы поддержали распределение более 500 миллионов рублей

На сессии было рассмотрено 50 вопросов
Иван Чухнин
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Депутаты распределили более 500 миллионов рублей.Депутаты распределили более 500 миллионов рублей.
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Существенные изменения в бюджет стали одним из основных вопросов сессии Вологодской городской Думы.

На сегодняшней сессии, первой после летних каникул, городские депутаты рассмотрели 50 вопросов.

В частности, внесение изменений в бюджет на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов.

Депутаты вновь собрались на сессию после летних каникул.

Депутаты вновь собрались на сессию после летних каникул.

Депутаты поддержали распределение более 500 млн дополнительных средств, из которых почти 90 млн собственные доходы, а свыше 441 млн – межбюджетные трансферты.

Перед началом сессии.

Перед началом сессии.

«С учетом более 500 млн рублей дополнительных доходов консолидированный бюджет города Вологды составил более 7 млрд . Есть тенденция к снижению муниципального долга. По итогам распределения дополнительных средств город уже в этом году полностью рассчитается за строительство и ввод в эксплуатацию новой школы на Северной. Ранее окончательный расчет в размере 230 млн рублей был запланирован на 2019 год», - сообщил Глава города Вологды Юрий Сапожников.

- Фото: Из материалов пресс-службы

-Фото: Из материалов пресс-службы

Как сообщает пресс-служба городской Думы, из значимых поправок можно отметить выделение средств в размере 3 млн и 5,5 млн рублей на привязку к территории проекта здания начальной школы в микрорайоне Прилуки и школы на улице Преминина.

Как сообщал сайт "Комсомолки", проект школы, которую планируется возводить в микрорайоне Прилуки, рассчитан на 200 человек. Новая школа позволит младшим школьникам заниматься в одну смену. После привязки и адаптации проекта городские власти обратятся за поддержкой для строительства на федеральный и региональный уровень.

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