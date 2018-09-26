В Вологде еще один деревянный дом отреставрировал Герман Якимов

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-26T19:16:25+03:00

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В Вологде завершена реставрация внешней части памятника деревянного зодчества регионального значения XIX века дома Извозчикова, что на улице Чернышевского, 55. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

Напомним, это здание было построено в 1886 году, в нем располагалась чайная лавка и жилой дом семьи купца Извозчикова.

Дом будет открыт уже через неделю. Сейчас там ведутся внутренние отделочные работы.

Реставрация здания началась полтора года назад. А окончание ее планируется на следующую осень.

Оно было выкуплено частным инвестором Германом Якимовым.

Реставраторы восстанавливают подлинный облик здания. он состоит из двух частей. Одна из них - деревянная с мансардой, другая - пристройка из кирпича.

В бревенчатом доме завершается восстановление оконных блоков - они выполнены в стиле модерн.

Вся фурнитура антикварная, конца 19 – начала 20 века.

Отреставрированы пять деревянных резных дверей. В изначальном

виде предстанет часть комнат – с оштукатуренным потолком и стенами без отделки.

В одном из комнат останутся полы, которым 100 лет. Печное отопление полностью реконструировано. Печи были перебраны, их выложили из нового кирпича, но на одной из них - старинные заслонки.

Отделка печей также проводилась с ипользованием сохранившихся изразцов. В кирпичной пристройке завершено восстановление арочного потолка. Пол имитирует кирпич - он выложен клинкерной плиткой.

Окончание всех реставрационных работ планируется к осени 2019 года. Уже готовится небольшая экспозиция из находок, обнаруженных при ремонте. Например, часть Кузнецовского сервиза конца 19 века.

Первым отреставрированным домом Германа Якимова стал Дом с лилиями на Чернышевского, 17. Покупая его, он и не думал, что так увлечется реставрацией.

Как предлагал известный вологдский краевед Александр Сазонов в разговоре с редактором сайта "Комсомольская правда" в Вологде" Ольгой Кузнецовой, "...каждый, кто спас для города один исторический дом должен автоматически становиться Почетным гражданином Вологды...."

Уверены, что его пожелание услышат городские власти.