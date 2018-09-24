2018-09-24T11:30:01+03:00
Экономика

У вологодских должников банки массово экспроприируют автомобили

Иван Чухнин
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В Вытегорском районе судебные приставы арестовали у должников автомобили. Местные жители не хотели рассчитываться по кредитам с банками и лишились машин. Как сообщает областное управление ФССП, местный житель не рассчитывался с банком. Когда он накопил долг на 490 тысяч рублей, кредитное учреждение подало в суд.

Судебные приставы арестовали его «Renault Duster». Десять дней прошли, но должник так и не смог найти полмиллиона. Тогда авто было передано банку-взыскателю.

Кроме того, два автовладельца в Вытегорском районе лишились машин «Daewoo Nexia».

Банк забрал одну машину в счет погашения задолженности по кредиту в размере 225 тысяч рублей.

Во втором случае долг был 320 тысяч рублей, автомобиль арестован, сейчас находится на ответственном хранении у банка. У должника есть еще немного времени, чтобы рассчитаться с долгом и забрать машину.

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