У вологодских должников банки массово экспроприируют автомобили
В Вытегорском районе судебные приставы арестовали у должников автомобили. Местные жители не хотели рассчитываться по кредитам с банками и лишились машин. Как сообщает областное управление ФССП, местный житель не рассчитывался с банком. Когда он накопил долг на 490 тысяч рублей, кредитное учреждение подало в суд.
Судебные приставы арестовали его «Renault Duster». Десять дней прошли, но должник так и не смог найти полмиллиона. Тогда авто было передано банку-взыскателю.
Кроме того, два автовладельца в Вытегорском районе лишились машин «Daewoo Nexia».
Банк забрал одну машину в счет погашения задолженности по кредиту в размере 225 тысяч рублей.
Во втором случае долг был 320 тысяч рублей, автомобиль арестован, сейчас находится на ответственном хранении у банка. У должника есть еще немного времени, чтобы рассчитаться с долгом и забрать машину.