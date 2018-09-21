На Вологодском «Пятаке» состоялась свадьба (ФОТО)

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-21T11:03:30+03:00

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На знаменитом Вологодском «Пятаке» в четверг, 20 сентября состоялась свадьба. Узами брака сочетались осуждённый к пожизненному лишению свободы Олег Михайлов и его невеста из Перми Виктория.

В лихие 90-е Олег Михайлов работал наёмным убийцейФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Мужчина отбывает наказание на «Пятаке» уже 10 лет. В лихие 90-е Олег Михайлов работал наёмным убийцей в орехово-медведковской преступной группировке. В органы следствия он пришёл сам добровольно и признался в совершённых убийствах. По словам осуждённого, на его руках кровь девяти людей.

Для Олега Михайлова этот брак стал третьимФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«О своих преступлениях я тогда всё рассказал. Я очистил душу перед законом, перед людьми, и у меня появилась возможность очистить её перед Господом. И я молился. Я воспринимал это как наказание, как испытание. И это мне помогло, потому что я как монах, можно сказать, стал смирять себя: гордыню, непокорность. Это мне, наверное, впоследствии помогло морально не опуститься, сохранить свои человеческие качества. Знаете, как говорят, что Бог дает по силам. Бог дал мне силы терпеть это всё. Я принял эту среду, стал в ней адаптироваться, не стал нарушать какие-то законы и правила», - рассказал Олег Михайлов после церемонии бракосочетания.

На церемонии невеста, как и положено, в белом платьеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

О своей жизни наёмный убийца ещё весной рассказал корреспонденту «Московского комсомольца». В апреле статья про Олега Михайлова вышла в печать и появилась в интернете. Её и прочитала тогда ещё будущая жена пожизненника Виктория. Женщина отправила осуждённому письмо.

Кольца Виктория специально купила тонкие, чтобы можно было носить сразу два на одном пальцеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Я ждал письма от дочери. В тот день я как раз работал. Приходит почтальон, подзывает меня, говорит, что пришло электронное письмо. Я его беру и вижу, что фамилия незнакомая. Открываю, читаю: «Олег, здравствуйте! Меня зовут Виктория, мы не знакомы. Я прочитала о вас статью в «Московском Комсомольце», она меня тронула. Если вы не против, я бы хотела с вами продолжить знакомство». С этого момента у нас началась переписка. И мы потихоньку стали узнавать друг друга. Знаете, говорят, что существует одна половинка и вторая, они могут искать друг друга всю жизнь и не найти. А здесь вот так, раз, и Господь нас свёл. Мы настолько в переписке почувствовали, что близки друг другу», - делится воспоминаниями Олег Михайлов.

Новоиспечённые муж и жена скрепили свой союз подписямиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Девятого мая по телефону он сделал предложение своей возлюбленной, она согласилась. День свадьбы, 20 сентября, стал их третьей встречей. До этого они виделись на краткосрочных свиданиях.

«Я счастлива, потому что, наконец-то, могу просто подержать за руку любимого человека. Мы очень похожи почти во всём, мы одновременно пишем, то есть описываем определённые вещи одновременно, не договариваясь, потом приходят письма. Я ему отправила фотографию, иду в магазине и меня просто пробила дрожь, и я поняла, что он её получил, прихожу домой, пришло сообщение, что ему вручено моё письмо. Мы одинаково трепетно относимся к каким-то определенным вещам, у нас одинаковый эмоциональный уровень, интеллектуально мы на одном уровне, поэтому мне с ним легко, хорошо, комфортно. Просто два одинаковых человека, аналогичных, поэтому нам легко друг с другом. У нас есть планы, у нас есть мечты, мы понимаем друг друга», - рассказала журналистам Виктория.

Невеста Виктория приехала из ПермиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На церемонии бракосочетания невеста, как и положено, в белом платье. Жених – в строгом костюме. Правила разрешают пожизненникам во время свадьбы сменить их форму на гражданскую одежду. Костюм и обручальные кольца Виктория выбирала на своё усмотрение.

В завершении церемонии молодожёны закрепили свой брак поцелуемФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Весь процесс продолжался буквально 10-15 минут. В числе «гостей» церемонии бракосочетания сотрудники колонии и журналисты. Всё, в принципе, как в обычной жизни: представительница ЗАГСа прочитала официальный текст, затем жених и невеста закрепили свой брак подписями, потом обменялись кольцами. Как рассказала Виктория, кольца она специально купила очень тонкие, чтобы можно было носить на пальце сразу два. Ведь в колонии они запрещены, потому новоиспеченная жена будет ходить с двумя.

После бракосочетания пара отправилась в комнату для длительных свиданийФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После церемонии супруги отправились в комнату для длительных свиданий. Их «медовый месяц» продлится три дня.

«После бракосочетания осужденные отбывают на длительное свидание. В первые 10 лет осужденным положено одно свидание в год, после 10 лет они переводятся на обычные условия содержания, у них получается уже два свидания. В случае перевода ещё через 10 лет на облегченные условия, у них будет три длительных свидания. Кроме того, осужденные, которые работают на производстве и перевыполняют нормы выработки, не нарушают порядок, могут получить ещё одно дополнительное свидание. Его можно использовать в любое время в течение года», - пояснил заместитель начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской области Игорь Дашковский.

В первые 10 лет отбывания наказания осуждённым даётся одно длительное свидание в годФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Для Олега Михайлова этот брак третий по счёту, он уверен, что последний. Предыдущие два были ещё на свободе. О том, что будет дальше, он не думает.

«Я стараюсь об этом не думать, я научился жить одним днём. Я счастлив одним днём. Вот сейчас мы расписались и я счастлив. Что будет завтра? Я человек верующий, я полностью отдал себя, а теперь и Викторию, в руки Господа Бога, и надеюсь на его милость. Конечно, есть мечты, но они могут сбыться, а могут и не сбыться, поэтому живу одним днём. Стараюсь жить счастливо», - поделился с представителями СМИ Олег Михайлов.

В честь праздника - чаепитие с тортомФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Виктория о будущем рассуждает более конкретно. В планах новоиспечённой жены работа над изменением приговора супруга и его обжалование. Женщина хочет приложить все усилия, чтобы её любимый вышел на свободу. И тогда уже, мечтает она, начнётся совсем другая жизнь.

В планах Виктории обжаловать приговор супругаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

По словам сотрудников «Пятака», свадьбы в колонии явление не такое уж и редкое. Бракосочетание Олега Михайлова стало вторым в этом году. Скоро состоится ещё одно. К слову, невесты к пожизненникам приезжают из самых разных уголков России.