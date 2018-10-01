Лукойл обязали вернуть водителям деньги за бензин

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-01T16:54:36+03:00

В свое время на заправках необоснованно задрали цены

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Лукойл вынужден вернуть водителям переплату за бензин. Правда, автомобилистам придется придется найти доказательства покупок - чеки с АЗС за 2015 и 2016 годы.

В Вологодской областной федерации автомобилистов сообщили, что компенсацию, главным образом, будут получать предприятия. Потому что гораздо представителям юридических лиц легче доказать факт покупок топлива - вся отчетность отражается в бухгалтерии.

А водители-частники могут просто не сохранить чеки с заправок за 2015 и 2016 годы.

Памятка предоставлена ФАВО.

Как стало известно, на днях региональное управление ФАС признало виновным Лукойл за установку на территории Вологодской области монопольно высоких цен на бензин.

Соответственно, каждый, кто покупал бензин по этим ценам, может вернуть деньги в размере переплаты.

Правда, процесс это довольно сложный. Он требует обращения в суд. Но Федерация автомобилистов Вологодской области, которая ставит целью защиту прав водителей, составила "дорожную карту".

Итак, как вернуть свои деньги?

1. Найти свои чеки с заправки Лукойл за 2015 -2016 года.

2. Позвонить в Федерацию автомобилистов Вологодской области +7-981-444-90-07.

3. Прийти со всеми чеками в назначенное время.

4. Юристы Федерации автомобилистов Вологодской области помогут правильно составить исковое заявление в суд.

5. Обратиться с этим заявлением в суд.

6. Запастись терпением.

7. Радоваться, получив sms от банка о переводе денег от Лукойла.

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