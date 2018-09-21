Биатлонист Максим Цветков приедет в Вологду открывать трассу на "Локомотиве"

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-21T14:24:56+03:00

Строительство биатлонной трассы на 20 мишиней началось на улице Молодежной

Изменить размер текста: A A

В Вологде на стадионе начали строить биатлонную трассу со стрельбищем, которое рассчитано на 20 мишеней. Сейчас на "Локомотиве" уже работает техника.

Потребность в таком комплексе обусловлена популярностью этого вида спорта среди вологжан. Трасса будет построена на средства инвесторов. Пневматические винтовки Вологде подарит Союз биатлонистов России. Наш земляк, известный биатлонист, наш земляк, Максим Цветков уже дал согласие принять участие в открытии нового комплекса.

"Оценить место для трассы приезжал представитель Союза биатлонистов России Иван Мелихов. Он одобрил выбранный участок по всем критериям", - сообщил начальник Управления физической культуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

По мнению горожан, строительство биатлонного комплекса сейчас очень актуально.,

Появление биатлонной трассы стало результатом взаимодействия ДЮСШ по зимним видам спорта, родителей спортсменов и городских властей, пишет портал "Вологда РФ".