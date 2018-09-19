Голодное время: животные к жилью, а воры - на дачи

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-19T13:50:57+03:00

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В Вологодской области полиция распространила специальное предупреждение для владельцев дач. Дачные кооперативы и садоводческие товарищества – особо лакомый кусок для криминальных элементов общества. Согласно данным полиции, кражи с дач, как правило, совершают люди без определенного места жительства и подростки, а также лица, уже совершавшие аналогичные преступления.

Все они воруют вещи не для личного пользования, а дальнейшего сбыта. Часты случаи, когда электроприборы и инструменты воры не трогали, срезая с них лишь провода.

Украденное потом всплывает в скупках, в пунктах приема лома, их находят у соседей - те могли купить у незнакомцев по бросовым ценам.

Полиция рекомендует не оставлять на даче ценные вещи.

«Необходимо установить крепкие двери со сложными замками, решетки на окнах, чаще навещать свое загородное жилище, попросить соседей, особенно постоянно живущих на даче, присматривать за домом».

При обнаружении на территории дачных кооперативов подозрительных граждан и машин в неурочное время следует сообщать в полицию по телефону 02.