2018-09-26T19:29:39+03:00
Происшествия

В вологодском суде прошло первое заседание по делу избитого в семье опекуна 6-летнего мальчика

Женщине-опекуну грозит лишение свободы
Светлана МАРКОВА
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Врачи делают все возможное...Врачи делают все возможное...Фото: Евгения ГУСЕВА
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Накануне, 25 сентября, прошло первое судебное заседание по делу маленького вологжанина, избитого в семье опекунов. Мальчик, как сообщают волонтеры, "тает" на глазах. "Главный врач отказался давать комментарий прессе, а Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, установили запрет на посещение Степы в больнице. Все замалчивается..." - пишут волонтеры в группе помощи пострадавшему мальчику.

Под обвинение попала Юлия, приемная мать, а по факту - тётя, сестра матери мальчика. Ей придется отвечать пока по двум относительно "легким" уголовным статьям: оставление в опасности и неисполнение родительских обязанностей. Как говорят правозащитники, женщина может быть реально лишена свободы.

Однако нанесение тяжких телесных повреждений и истязания, приведшие 6-летнего малыша к коме, до сих пор приписывают 13-летней дочке экс-опекунши.

Подросток до сих пор ходит в общеобразовательную школу, а родители одноклассников, как рассказывают представители общественности, опасаются за жизнь и здоровье своих детей.

На судебном заседании был поставлен вопрос о помещении 13-летней школьницы в психиатрическую больницу для обследования.

Заседание было перенесено.

Напомним, уголовное дело расследуется московским следователями.

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