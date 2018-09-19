Гимн дружбе собаки и человека написал вологжанин Сергей Непряхин

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-19T18:23:14+03:00

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Песню «Человек и собака» написал вологодский музыкант Сергей Непряхин по просьбе начальника отдела информации и общественных связей подполковника внутренней службы Евгения Ворочалкова. А в социальной сети она появилась в канун Чемпионата МВД России по многоборью кинологов, который проходит на Вологодчине уже во второй раз.

Кадр из клипа.Фото: материалы пресс-служб

В эти дни Вологду съехались несколько сотен полицейских кинологов со всей страны вместе со своими служебными собаками. Подарком им и стала песня.

На песню, которая так и называется - «Человек и собака», снят видеоклип. В главных ролях снялись младший инспектор-кинолог прапорщик полиции Илья Боровских и его служебный пёс Неон.

Сергей Непряхин - автор слов и музыки.Фото: материалы пресс-служб

Это работа вологодского оператора Алексея Сорокина. А сочиняла историю специальный корреспондент отдела информации и общественных связей УМВД России по Вологодской области Людмила Федотова.