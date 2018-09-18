Руководителя вологодского департамента Анну Беляевскую посадили на шесть лет

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-18T12:29:22+03:00

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Исполняющая обязанности начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области осуждена за крупное взяточничество. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Анна Беляевская "служила" крупнейшим чиновником - исполняла обязанности начальника Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области. Судом она признана виновной в получение взятки в особо крупном размере.

В 2015-2017 годах она, благодаря занимаемой должности, помогла получить субсидии предприятию "Вологодская ягода", суммой более 48 миллионов рублей.

В благодарность она получила от руководителя Петухова взятку на общую сумму более 3,5 миллиона рублей. Вознаграждение она получила в виде доли в уставном капитале ООО «Северное сияние», а также денег.

Сотрудники УФСБ России по Вологодской области и регионального СК задержали ее с поличным. Беляевская некоторое время находилась под арестом, а 22 августа 2017 года ее отпустили под залог в сумме 3 миллиона рублей.

В зале суда она была взята под стражу: приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, ей был назначен штраф 35 млн. 210 тыс. рублей и лишение права занимать руководящие должности сроком на 10 лет.

Напомним, ее непосредственный руководитель - заместитель губернатора Вологодской области Николай Гуслинский - находится под следствием.