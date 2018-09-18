2018-09-18T14:53:54+03:00
Экономика

Активист ОНФ не дают онкодиспансеру купить медоборудование

Конкурс комплекса для проведения лучевой терапии вновь сорван
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Крупная закупка медоборудования отменена в Вологодской области.

БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер» пытается провести открытый конкурс на поставку комплекса для проведения лучевой терапии. Необходимо поставить коплекс, ввести его в эксплуатацию и обучить специалистов. Закупка была объявлена 30 июля 2018 года. Но тут вмешался Общенародный народный фронт.

- Анализ закупок (в ЕИС) аналогичного оборудования в 2017–2018 гг. показал, что оно поставляется двумя производителями из Великобритании и США. В 2017 году в России было закуплено пять подобных аппаратов, причем средняя цена закупки составила 193 млн рублей, – приводятся слова члена регионального штаба ОНФ Алексея Логанцова. – Начальная, максимальная, цена контракта БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер» составила 239,5 млн рублей, что превышало среднюю начальную (максимальную) цену состоявшихся закупок на 46,5 млн руб.

Совместными усилиями с Управлением ФАС конкурс на приобретение высокотехнологичной техники была отменен.

Кстати, эта закупка техники, которую ждут больные, была объявлена во второй раз. В апреле с жалобой на то, что техническая документация составлена под конкретного производителя, обратилась фирма-поставщик, и закупка была отменена Управлением ФАС.

"Считаю, что здесь должны вступить в дело компетентные органы, потому что в конечном итоге речь идет даже не о деньгах, а о жизни и здоровье людей, страдающих тяжелейшими заболеваниями и не получающих своевременную помощь," - высказал пожелание подчеркнул координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта, сообщает сайт ОНФ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Вологде Ладу Приору искорежил Кадиллак
Вологжане в один день сбили двух лосей на федеральной трассе
Жизнь 6-летнего вологжанина - приемного Степы - висит на волоске
В Вологде к общежитию ВоГУ на улице Лермонтова съехались пожарные
За угон "восьмерки" в пределах микрорайона Вологды молодые люди могут отсидеть до 7 лет
Под Череповцом на трассе рухнул лесовоз с грузом
В Череповце 5-летний ребенок чудом удержался за окно пятого этажа
Вологодская ярмарка пройдет на площади Революции в ближайшую субботу
Черные риелторы "филантропы" угощали алкоголем одиноких вологжан
Автопогрузчик сгорел на «Северстали»
В центре Вологды автомобилистка сбила на переходе двух пешеходов
Под Череповцом пьяный пенсионер на ВАЗ улетел с моста
Вологодский хакер за деньги взламывал чужие странички и электронную почту
В Вологодском районе заживо сгорели мать с дочерью
Водитель на "Шкоде" потерял сознание и вылетел на газон
В коммунальной квартире 17-летний вологжанин зарезал старшего товарища