Активист ОНФ не дают онкодиспансеру купить медоборудование

СЕГОДНЯ 14:46 2018-09-18T14:53:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупная закупка медоборудования отменена в Вологодской области.

БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер» пытается провести открытый конкурс на поставку комплекса для проведения лучевой терапии. Необходимо поставить коплекс, ввести его в эксплуатацию и обучить специалистов. Закупка была объявлена 30 июля 2018 года. Но тут вмешался Общенародный народный фронт.

- Анализ закупок (в ЕИС) аналогичного оборудования в 2017–2018 гг. показал, что оно поставляется двумя производителями из Великобритании и США. В 2017 году в России было закуплено пять подобных аппаратов, причем средняя цена закупки составила 193 млн рублей, – приводятся слова члена регионального штаба ОНФ Алексея Логанцова. – Начальная, максимальная, цена контракта БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер» составила 239,5 млн рублей, что превышало среднюю начальную (максимальную) цену состоявшихся закупок на 46,5 млн руб.

Совместными усилиями с Управлением ФАС конкурс на приобретение высокотехнологичной техники была отменен.

Кстати, эта закупка техники, которую ждут больные, была объявлена во второй раз. В апреле с жалобой на то, что техническая документация составлена под конкретного производителя, обратилась фирма-поставщик, и закупка была отменена Управлением ФАС.

"Считаю, что здесь должны вступить в дело компетентные органы, потому что в конечном итоге речь идет даже не о деньгах, а о жизни и здоровье людей, страдающих тяжелейшими заболеваниями и не получающих своевременную помощь," - высказал пожелание подчеркнул координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта, сообщает сайт ОНФ.