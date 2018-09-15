Более 20 вологжан стали потенциальными донорами костного мозга (ФОТО)

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-15T21:15:46+03:00

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Более 20 вологжан попали в регистр потенциальных доноров костного мозга. Для этого они сдали кровь на типирование. Эта акция прошла в одной из вологодских клиник 15 сентября. Её организатор - фонд помощи больным раком «Advita». Поиском потенциальных доноров костного мозга в Вологде организация занимается не первый раз. Эта акция стала уже 12й по счёту. Для участия в ней, вологжанам необходимо было записаться на процедуру в официальной группе фонда в соцсетях. Сдать кровь можно было днём с 11 до 16 часов. У каждого пришедшего взяли 9 миллилитров крови.

Участники акции сдали по 9 миллилитров кровиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Эту кровь отправляют на типирование, из неё выделяют фенотип генов, который у каждого человека, как индивидуальный код, специфичен. Когда больной человек нуждается в трансплантации костного мозга или стволовых клеток, доктор сравнивает фенотип потенциального донора с фенотипом пациента. Если они совпадают, то потенциального донора привлекают для более глубокого исследования и установления его состояния здоровья. Если всё хорошо и совпадение фенотипов 100 процентов или близко к этому показателю, то потенциальный донор становится реальным», - пояснила корреспонденту «Комсомольской правды» волонтёр фонда помощи больным раком «Advita» Наталья Афанасьева.

Каждый сдавший кровь получил свидетельство о вступлении в регистр доноровФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

К потенциальному донору костного мозга могут обратиться в любой момент. Это может произойти и через год, и через 10 лет. Все, кто стал участником акции, дали согласие на безвозмездное донорство. Каждый человек заполнил анкету, где прописал свои контактные данные, чтобы его, если возникнет необходимость, легко было найти. По словам волонтёров фонда «Advita», больным постоянно требуются доноры костного мозга. Однако российский регистр потенциальных доноров не такой большой, как, например, международные, потому приходится искать доноров за деньги. Стоимость этой услуги более миллиона рублей.

Добавим, что подобные акции в Вологде проходят 2-3 раза в год.