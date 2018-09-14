Александр Михайлов: Рубцов спасет Россию от дебилизации

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T08:41:03+03:00

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В Вологде идет традиционный фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень». По словам организаторов, на праздник съехались более тысячи человек со всей России. Четыре дня, с 12 по 16 сентября, в областном центре идут посвященные поэзии мероприятия. В рамах фестиваля встретились с прессой организаторы Владимир Осиповский, Елена Доможирова, литературовед Виктор Бараков, и почетный гость – народный артист России Александр Михайлов. Каждый из них выразил свое отношение к творчеству известного поэта.

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

К примеру, профессор, член Союза писателей России и лауреат Всероссийской литературной премии «Звезда полей» им. Николая Рубцова Виктора Баракова вспомнил «Тост» и зачитал знаменитые строки Рубцова про стакан:

«За Вологду, землю родную,

Я снова стакан подниму!

И снова тебя поцелую,

И снова отправлюсь во тьму».

Представителям вологодских СМИ вывел вологодский бард, гитарист и художник Владимир Сергеев.

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Он исполнил песню на стихи Николая Михайловича «Молитва». И окончил свое выступление строкой, достойной классика:

«Перед всем

Старинным белым светом

Я клянусь:

Душа моя чиста».

Александр Михайлов с удовольствием выслушал выступление, высоко его оценил, и попросил подарить ее запись.

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

После чего известный актёр, режиссер и преподаватель ВГИКА поставил поэзию Николая Рубцова в один ряд с произведениями Есенина, Лермонтова и Пушкина. Также он подчеркнул провидческие мотивы, выразил уверенность, что "поэзия спасет Россию от дебилизации", и прочитал два стихотворения: «Вечернее происшествие» и «Русский огонек».

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Галина Прохорова, представительница рода Рубцовых, пригласила актера на родину предков поэта в село Биряково, а на завершении встречи Александру Михайлову вручили медаль Николая Рубцова.

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

После встречи он продолжил свое общение с журналиствами на областном радио.

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА