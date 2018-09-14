2018-09-14T08:41:03+03:00
Звезды

Александр Михайлов: Рубцов спасет Россию от дебилизации

"Тост" за родную землю произнес профессор Вологодского университета
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Рубцовская осень - 2018Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА
Изменить размер текста:

В Вологде идет традиционный фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень». По словам организаторов, на праздник съехались более тысячи человек со всей России. Четыре дня, с 12 по 16 сентября, в областном центре идут посвященные поэзии мероприятия. В рамах фестиваля встретились с прессой организаторы Владимир Осиповский, Елена Доможирова, литературовед Виктор Бараков, и почетный гость – народный артист России Александр Михайлов. Каждый из них выразил свое отношение к творчеству известного поэта.

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

К примеру, профессор, член Союза писателей России и лауреат Всероссийской литературной премии «Звезда полей» им. Николая Рубцова Виктора Баракова вспомнил «Тост» и зачитал знаменитые строки Рубцова про стакан:

«За Вологду, землю родную,

Я снова стакан подниму!

И снова тебя поцелую,

И снова отправлюсь во тьму».

Представителям вологодских СМИ вывел вологодский бард, гитарист и художник Владимир Сергеев.

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Он исполнил песню на стихи Николая Михайловича «Молитва». И окончил свое выступление строкой, достойной классика:

«Перед всем

Старинным белым светом

Я клянусь:

Душа моя чиста».

Александр Михайлов с удовольствием выслушал выступление, высоко его оценил, и попросил подарить ее запись.

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

После чего известный актёр, режиссер и преподаватель ВГИКА поставил поэзию Николая Рубцова в один ряд с произведениями Есенина, Лермонтова и Пушкина. Также он подчеркнул провидческие мотивы, выразил уверенность, что "поэзия спасет Россию от дебилизации", и прочитал два стихотворения: «Вечернее происшествие» и «Русский огонек».

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Галина Прохорова, представительница рода Рубцовых, пригласила актера на родину предков поэта в село Биряково, а на завершении встречи Александру Михайлову вручили медаль Николая Рубцова.

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

После встречи он продолжил свое общение с журналиствами на областном радио.

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018 Фото: Светлана МАРКОВА

Рубцовская осень - 2018Фото: Светлана МАРКОВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Иван Охлобыстин: Чтобы в стране наступил спад рождаемости, надо снять «Эммануэль-4» со мной в главной роли
Популярный актер и писатель рассказал «Комсомолке» о воспитании детей и патриотизма, ответственности художника перед зрителем и рецепте счастливой семейной жизни
Галкин говорил Задорнову: «Михаил Николаевич, все ваши теории насчет русского языка - полный бред!»
В издательстве «Эксмо» вышла книга Сергея Дроботенко «Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда…» В ней артист разговорного жанра рассказал о своих встречах со старшим коллегой
Новости 24
Вологда: продажа земли, где горели расселенные дома, будет приостановлена
Переселенцев на Вологодчину депутаты предлагают заманивать рублем
Череповчанин убил любимую из-за того, что она назвала его именем другого
Стали известны подробности массового ДТП под Вологдой: ВАЗ пришлось вскрывать
В Череповце 16-летний подросток снабжал 14-летнего наркотиками
У вологодского ТЮЗа годовалому ребенку пробили голову в ДТП
В Вологде массово подключают к теплу детские сады
Фура снесла кабину грузовику на окраине Вологды
Череповчанин на «Иже» врезался в дерево и помял соседнюю иномарку
Подозреваемый в убийстве отказался от присяжных заседателей
Беглеца-зека поймали инспекторы ГИБДД под Череповцом
После ДТП у ВАЗа пришлось спиливать крышу, чтобы достать людей
Гость из прошлого: 77-летний дед пошел в магазин с советскими рублями
Полицейские спасли 35-летнюю череповчанку, уцепившуюся за балкон
Вологжанин инсценировал в Москве собственное ограбление
Видео запечатлело момент кражи телефона в Череповце
Жестокий убийца череповецкого кондуктора предстанет перед судом
В вологодском университете открыли памятную доску автору "Истоков" профессору Александру Камкину
У самолета «Северстали» возникли проблемы при посадке в Симферополе
Вологжан разооружают: мужчины накопили долги
Центр Вологды снова окажется перекрыт
2-летний мальчик пострадал в череповецком ДТП
Из вологодской колонии-поселения сбежал осуждённый
Конкурс «Народный участковый» стартовал на Вологодчине
Грузовик «Хендай» наехал на вологодского велосипедиста
С запада на Вологодскую область надвигается грозовой фронт
Задержанный на митинге бывший мэр Екатеринбурга приедет в Вологду
В Вологодской области погибли два грибника
Новогоднюю Вологду украсят за 8 миллионов рублей