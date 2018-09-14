Александр Михайлов: Рубцов спасет Россию от дебилизации
В Вологде идет традиционный фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень». По словам организаторов, на праздник съехались более тысячи человек со всей России. Четыре дня, с 12 по 16 сентября, в областном центре идут посвященные поэзии мероприятия. В рамах фестиваля встретились с прессой организаторы Владимир Осиповский, Елена Доможирова, литературовед Виктор Бараков, и почетный гость – народный артист России Александр Михайлов. Каждый из них выразил свое отношение к творчеству известного поэта.
К примеру, профессор, член Союза писателей России и лауреат Всероссийской литературной премии «Звезда полей» им. Николая Рубцова Виктора Баракова вспомнил «Тост» и зачитал знаменитые строки Рубцова про стакан:
«За Вологду, землю родную,
Я снова стакан подниму!
И снова тебя поцелую,
И снова отправлюсь во тьму».
Представителям вологодских СМИ вывел вологодский бард, гитарист и художник Владимир Сергеев.
Он исполнил песню на стихи Николая Михайловича «Молитва». И окончил свое выступление строкой, достойной классика:
«Перед всем
Старинным белым светом
Я клянусь:
Душа моя чиста».
Александр Михайлов с удовольствием выслушал выступление, высоко его оценил, и попросил подарить ее запись.
После чего известный актёр, режиссер и преподаватель ВГИКА поставил поэзию Николая Рубцова в один ряд с произведениями Есенина, Лермонтова и Пушкина. Также он подчеркнул провидческие мотивы, выразил уверенность, что "поэзия спасет Россию от дебилизации", и прочитал два стихотворения: «Вечернее происшествие» и «Русский огонек».
Галина Прохорова, представительница рода Рубцовых, пригласила актера на родину предков поэта в село Биряково, а на завершении встречи Александру Михайлову вручили медаль Николая Рубцова.
После встречи он продолжил свое общение с журналиствами на областном радио.