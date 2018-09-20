Стала известна повестка первой сессии Вологодской гордумы

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-20T16:33:07+03:00

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Стала известна повестка первой сессии Вологодской городской думы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Президиум Вологодской городской Думы под председательством Главы Вологды Юрия Сапожникова утвердил повестку предстоящей сессии.

Всего в нее включены 43 вопроса, 10 из которых - основные, а 33 вошли в дополнительную повестку.

Так, депутаты рассмотрят изменения в бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020.

«Всего будет рассмотрено более 40 вопросов. Один из наиболее значимых – внесение изменений в бюджет. В частности, планируется дополнительное выделение средств на привязку к территории проекта здания начальной школы на 200 человек в микрорайоне Прилуки и школы на 1200 человек на улице Преминина», - пояснил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Также на сессию будет вынесен блок вопросов по приватизации муниципального имущества, информация о состоянии правопорядка и выполнении ряда муниципальных программ.

Сессия Вологодской городской Думы состоится в следующий четверг, 27 сентября.