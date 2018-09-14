2018-09-13T20:12:04+03:00
Спорт

Кубок России по трофи-рейдам пройдёт под Череповцом (ФОТО)

Соревнования перенесли из Воронежской области
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Организатором выступит внедорожный клуб "Вологда 4x4"Организатором выступит внедорожный клуб "Вологда 4x4"Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Кубок России по трофи-рейдам пройдёт в Череповецком районе недалеко от деревни Карпово. Внедорожная гонка начнётся в субботу, 15 сентября и будет продолжаться три дня. Первоначально эти всероссийские соревнования должны были проводиться в Воронежской области. Однако из-за высокого уровня пожарной опасности, который был объявлен в регионе, их перенесли. Именно Вологодскую область для Кубка России организаторы выбрали не случайно.

«Выбор места проведения таких соревнований связан не только и не столько с наличием соответствующих природных, так скажем, ландшафтов, сколько с наличием соответствующих организаторов на месте, силами которых проводится большая часть прокладки трасс и осуществляется организационная работа. В Вологодской области с этим всё прекрасно. Помимо того, что есть места, где мы можем провести согласованные мероприятия, есть и организаторы, которые полностью, что называется, в материале.Они умеют делать соревнования, которые соответствуют нормам нашего законодательства и спортивными требованиями, которые мы предъявляем», - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» представитель комитета по трофи-рейдам Николай Комаров.

Соревнования пройдут в районе деревни Карпово Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Соревнования пройдут в районе деревни КарповоФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Организацией Кубка России по трофи-рейдам занимается внедорожный клуб «Вологда 4x4», который имеет большой опыт подобных соревнований. К примеру, в последние выходные августа он провёл Финал Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам. Соревнования прошли в Вологодсокй районе, их участниками стали более 50 экипажей из разных регионов страны.

На Кубок России ожидается приезд ещё большего количества участников, география которых от Санкт-Петербурга до Алтайского края.

Участниками трёхдневной внедорожной гонки станут порядка 60 экипажей Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Участниками трёхдневной внедорожной гонки станут порядка 60 экипажейФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Есть, конечно, те, кто передумал принимать участие, потому что логистика спортивных команд, как правило, формируется за несколько недель до предстоящего соревнования. И в связи со сменой локации на тысячу километров на север некоторые просто-напросто не смогли вписать эту гонку в свой график. Зато мы добавили несколько вологодских и череповецких экипажей. Вологодская область более удобна для экипажей из северной столицы, оттуда тоже добавилось несколько автомобилей», - рассказал Николай Комаров.

В каждый из трёх дней соревнований участникам предстоит проходить по одному спецучастку. Стартовать экипажи будут утром, а финишировать около семи-восьми часов вечера. Ночью они смогут отдохнуть и устранить возникшие неполадки техники.

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