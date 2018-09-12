Слава босой вологжанки подвигла власти на строительство моста в Вологодской области

СЕГОДНЯ 13:03 2018-09-12T13:59:18+03:00

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Новый мост построили через проблемную речку близ Верховажья между деревнями Минская и Морозово. В эту зиму одна местная бабушка босиком переходила ее по ледяной воде. Так Людмила Галикова сокращала путь до хлебного магазина. Сельчанка объяснила, что прежнюю переправу снесло весенним паводком, а в обход ей нужно идти более 40 минут по глубокому снегу.

Видео с жительницей Верховажского района прославилось, набрав больше 120 тысяч просмотров. Об отсутствии моста и продовольствия писали корреспонденты «Комсомольской правды». Также женщину с активной жизненной позицией пригласили на ТВ: на передачу к Андрею Малахову.

Официальная группа газеты «Верховажский вестник»Фото: vk.com

Официальная группа газеты «Верховажский вестник»Фото: vk.com

Официальная группа газеты «Верховажский вестник»Фото: vk.com

Сейчас зимняя история получила продолжение. «Православный праздник Преображение Господне, совпал с открытием нового деревянного моста. Однако рады этому событию не только машковцы, но и жители других заречных деревень. Теперь попасть в центр поселения можно гораздо быстрее, нежели идти в обход по бетонному мосту», - пишет районная газета «Верховажский вестник».

Официальная группа газеты «Верховажский вестник»

Официальная группа газеты «Верховажский вестник»Фото: vk.com

Деньги на реконструкцию моста местные власти собрали в рамках проекта «Народный бюджет».

Ранее "Комсомолка" сообщала, как 100-метровый мост под Вологдой построил практически в одиночку Николай Соколов.