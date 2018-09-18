2018-09-18T17:03:19+03:00
Дом. Семья

Под Вологдой застрелили 9-месячного медвежонка

Он вышел к людям из-за безысходности
Ольга Кузнецова
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В деревне Уткино Вологодского района появился медведь. Его фотографии появились в социальных сетях. По виду это медвежонок - на снимках он сидит на деревьях, вероятней всего, загнанный туда человеком или собаками.

Мы связались с местными властями. Там сообщили, что медвежонок уже... застрелен. Мы созвонились с председателем Вологодского районного охотобщества Александром Вадимовичем Чеблаковым. И вот что он рассказал:

- В этом году очень плохая кормовая база для диких животых. Было немного в лесу малины, но сейчас нет ни брусники, ни клюквы, ни рябины. Местный совхоз развалился, так что подкормится на полях нечем - нет ни овса, ни пшеницы. А то, что садят наши егеря для подкормки диких животных, практически уже все потравлено в августе.

Медвежонок, а ему около 9 месяцев, (Медвежата рождаются в январе, - прим.ред..), подался к людям из-за бескормицы. Вероятно, он остался один. Скорей всего, мать его умерла от болезни или несчастного случая, вряд ли ее подстрелили браконьеры.

Решение отстрелять медвежонка принято с учетом всех факторов. Он бродил по Уткино уже дней пять... Его пытались прогнать собаками, шумом подальше от населенного пункта, Но он все равно возвращался. Перспективы у него были самые плохие: жира он за август не нагулял, то есть ему не залечь в берлогу. По снегу бегать, в принципе, бурый медведь не может. То есть, его бы загрызли собаки или он попал бы под автомобиль.

Он небольшой, килограммов 20. Агрессии с его стороны не наблюдалось, да и на взрослого он бы не смог напасть. Но, возможно, он смог бы напасть на ребенка, травмировать.

Поэтому было принято такое решение. В наших угодьях, а это 250 тысяч га, водится, по переписи прошлого года, 40 медведей, будет отстреляно 6 особей.

Животные выходят к людям от безысходности, это такая крайняя степень отчаянья.

В Присухонской низине, например, когда из-за крепкого наста мышкование невозможно, к жилью выходят лисы. Одна даже повадилась есть из собачьей миски, что стояла у будки. Так что чуть подальше от Вологды, где нет Интернета, дикие животные в населенных пунктах - это не такая уж и редкость.

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