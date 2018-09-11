Красный мост строители все никак не могут сдать

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-11T18:17:33+03:00

Администрация города снова не подписала акт о выполненных работах

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Фотографии с очередной приемки пешеходного Красного моста комиссией администрации города появились в соцсетях: мост опять не приняли.

Мэр Вологды Сергей Воропанов написал на своей страничке "ВКонтакте": "Неделя, которую давали подрядчику на устранение недочетов по Красному мосту, прошла. Но часть недочетов так и не устранены. В том числе незачищенные сварочные швы, плохо прокрашенные перила. Дал время до конца недели на устранение. Будем применять штрафные санкции, предусмотренные контрактом".

Напомним, представители подрядчика при прошлой приемке говорил, что и трех дней хватит, чтобы устранить недоделки.

Но все оказалось сложнее. Так, несмотря на заверения, что краска по металлу использовалась качественная, сквозь нее уже выступила ржавчина.

Напомним, все работы должны были быть закончены к 27 августа. Мост перекрывали, но видя безнадежность всех заграждений, большую часть работ проводили, не без опасности для здоровья и жизни вологжан, при разрешенном проходе.

Сметная стоимость ремонта входных групп составила 17 миллионов рублей. Ранее общественная комиссия жаловалась, что ей не предоставили ни сметы, ни проекта производимых работ.