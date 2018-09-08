Конкурс «Дары осени» прошёл в Вологде (ФОТО)

8 Сент. 13:00 2018-09-10T11:17:35+03:00

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Конкурс «Дары осени» прошёл среди вологодских пенитенциарных учреждений. Сотрудники каждого из них представили на суд жюри овощи и фрукты из нынешнего урожая, поделки из природных материалов, а также домашние заготовки и напитки собственного изготовления. Конкурс-выставка «Дары осени» для учреждений уголовно-исполнительной системы региона стал уже хорошей традицией. Он проходит ежегодно.

Конкурс "Дары осени" проходит ежегодноФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Это мероприятие проводится уже четвёртый год в наших учреждениях. Основная цель мероприятия - немного отвлечь сотрудников от работы, чтобы они отдохнули, переключились на другой вид деятельности, показали урожай, который они вырастили на своих огородах и приусадебных участках вырастили. Также конкурс «Дары осени» способствует разнообразию культурного досуга сотрудников и развитию их творческих способностей», - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» исполняющий обязанности заместителя начальника УФСИН России по Вологодской области Максим Варнаков.

На столе у каждой команды - овощи, фрукты, пироги, домашние заготовки, напитки, цветыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Конкурс «Дары осени» прошел на базе Управления по конвоированию УФСИН России по Вологодской области. Открылся он торжественным поднятием флага, затем перед публикой выступил хор ветеранов, который исполнил несколько композиций.

В начале праздника - торжественное поднятие флагаФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

После конкурсная комиссия начала обход всех участников выставки. В нынешнем году они представили свои работы в 14 номинациях. В их числе «Мини-сад», «Домашний доктор», «Витаминная кладовая», «Осенний калейдоскоп», «Краски осени».

Жюри уделило внимание каждой командеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«К конкурсу «Дары осени» мы готовились общими силами: сотрудники колонии и ветераны. У нас и свежий урожай, и композиции в виде кукол из тыквы и дыни. Пироги мы сделали для номинации «Осенний калейдоскоп». Мы знаем, что этот конкурс у нас проходит ежегодно, поэтому мы заранее уже примерно планируем, кто какую номинацию берет на себя. К примеру, номинацию «Рецепты от хозяюшки» в этом году представляю я. Нужно было представить что-то очень вкусное из домашних заготовок: соленья или варенье», - рассказала «Комсомолке» инструктор группы кадров и работы с личным составом ФКУ ИК-2 Екатерина Белькова.

В этом году в конкурсе 14 номинацийФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

В составе жюри конкурса – сотрудники Управления ФСИН России по Вологодской области, ветераны уголовно-исполнительной системы и представители общественности. Участники выставки встречали их не только ярко оформленными работами, но и песнями, частушками и даже небольшими театральными постановками.

Жюри встречают песнями и частушкамиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Мы в конкурсе участвуем не первый раз, старались заявиться во всех номинациях. Самая сложная из них, конечно, карвинг, потому что сейчас он практически нигде не используется, необходимы специальные приспособления, сам процесс занимает очень много времени. Выращивали и готовили всё к конкурсу сотрудники нашего учреждения», - пояснила старший инспектор группы спецучёта ФК ЛПУ «Межобластная больница для осуждённых № 10» Елена Зимина.

Все угощения комиссия смогла попробоватьФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Пенитенциарные учреждения удивляли жюри необычными сортами овощей, огромными тыквами, огурцами, кабачками, вареньем из инжира и лесных шишек, а также чаем и настойками на травах.

В номинации "Рекорды Вологодчины" сразу несколько команд представили огромные тыквыФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Все угощения: пироги, домашние заготовки, напитки комиссия смогла попробовать. Для того, чтобы обойти все команды и оценить их работы жюри понадобилось более двух часов.

Жюри оценивает работы участников по 10-бальной системеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«В этом году в конкурсе 14 номинаций. У нас разработана 10-бельная система оценки. Соответственно, мы определим победителя в каждой номинации. Также будут определены вторые и третьи места», - исполняющий обязанности заместителя начальника УФСИН России по Вологодской области Максим Варнаков.

Одна из новых номинаций - "Чудо-карвинг"Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Победители и призёры конкурса «Дары осени» получат памятные дипломы и ценные подарки.