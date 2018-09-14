2018-09-14T18:15:44+03:00
Звезды

В Вологду едут "Ночные снайперы" и Диана Арбенина

Концерт пройдет в "Русском Доме"
Иван Чухнин
Поделиться:
Стоп-кадр видео со страницы "Ночные снайперы" "ВКонтакте".Стоп-кадр видео со страницы "Ночные снайперы" "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Вологодский областной рок-клуб представляет концерт Дианы Арбениной и

группы «Ночные снайперы».

-

-

Юбилейный тур группы «Ночные снайперы» посвящен 25-летию творческой

деятельности.

Группа «Ночные снайперы» образовалась в 1993 году в Санкт-Петербурге. За 25 лет существования группа записала более 10 номерных альбомов, а также множество хитов, концертных CD и DVD. «Ночные снайперы» побывали с концертами во всех регионах России, странах СНГ, Западной Европы, Прибалтики, Юго-Восточной Азии, в Израиле, ОАЭ, США, Канаде, Австралии, Японии и Китае.

«Ночные снайперы» — истинная легенда, вышедшая за границы традиционного

понимания русского рока. Диана Арбенина постоянно экспериментирует со звучанием, создала уже более двух сотен песен и продолжает творить волшебство. Масштабный юбилейный тур начался в январе 2018 года. Для этого турне коллектив подготовил специальную программу: самые любимые хиты, световое шоу и новую сценографию.

Билеты во всех кассах города, подробности в группе ВОРК "ВКонтакте".

До встречи на концерте!

Ждем Вас: КЗ «Русский Дом» г.Вологда, ул.Пушкинская , 25а, 22 сентября, в 19:00.

12+

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Иван Охлобыстин: Чтобы в стране наступил спад рождаемости, надо снять «Эммануэль-4» со мной в главной роли
Популярный актер и писатель рассказал «Комсомолке» о воспитании детей и патриотизма, ответственности художника перед зрителем и рецепте счастливой семейной жизни
Галкин говорил Задорнову: «Михаил Николаевич, все ваши теории насчет русского языка - полный бред!»
В издательстве «Эксмо» вышла книга Сергея Дроботенко «Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда…» В ней артист разговорного жанра рассказал о своих встречах со старшим коллегой
Новости 24
У избитого до полусмерти 6-летнего Степы в Вологде появился адвокат
Под Череповцом легковушка сбила лося
Бригадир нелегальных работников попытался дать взятку полицейскому начальству
По Каменному мосту разрешат ходить в конце октября
Ревнивый череповчанин прокрался в дом экс-возлюбленной
Вологодскую поэтессу обворовала домработница
В Вологде назначен новый начальник городского управления физкультуры и спорта
В Вологодской области в лесу разложат лакомства животным с вакциной от бешенства
35 вологжан укушены клещами с начала осени
Сразу четыре гаража вспыхнуло в Кирилловском районе
Огромная пробка возникла из-за МАЗа на мосту 800-летия в Вологде
Прокуратура предупредила чиновника об ответственности за обман дольщиков
В Вологде в массовом ДТП пострадала трехлетняя девочка
Вологда: продажа земли, где горели расселенные дома, будет приостановлена
Переселенцев на Вологодчину депутаты предлагают заманивать рублем
Череповчанин убил любимую из-за того, что она назвала его именем другого
Стали известны подробности массового ДТП под Вологдой: ВАЗ пришлось вскрывать
В Череповце 16-летний подросток снабжал 14-летнего наркотиками
У вологодского ТЮЗа годовалому ребенку пробили голову в ДТП
В Вологде массово подключают к теплу детские сады
Фура снесла кабину грузовику на окраине Вологды
Череповчанин на «Иже» врезался в дерево и помял соседнюю иномарку