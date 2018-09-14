В Вологду едут "Ночные снайперы" и Диана Арбенина
Вологодский областной рок-клуб представляет концерт Дианы Арбениной и
группы «Ночные снайперы».
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Юбилейный тур группы «Ночные снайперы» посвящен 25-летию творческой
деятельности.
Группа «Ночные снайперы» образовалась в 1993 году в Санкт-Петербурге. За 25 лет существования группа записала более 10 номерных альбомов, а также множество хитов, концертных CD и DVD. «Ночные снайперы» побывали с концертами во всех регионах России, странах СНГ, Западной Европы, Прибалтики, Юго-Восточной Азии, в Израиле, ОАЭ, США, Канаде, Австралии, Японии и Китае.
«Ночные снайперы» — истинная легенда, вышедшая за границы традиционного
понимания русского рока. Диана Арбенина постоянно экспериментирует со звучанием, создала уже более двух сотен песен и продолжает творить волшебство. Масштабный юбилейный тур начался в январе 2018 года. Для этого турне коллектив подготовил специальную программу: самые любимые хиты, световое шоу и новую сценографию.
Билеты во всех кассах города, подробности в группе ВОРК "ВКонтакте".
До встречи на концерте!
Ждем Вас: КЗ «Русский Дом» г.Вологда, ул.Пушкинская , 25а, 22 сентября, в 19:00.
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