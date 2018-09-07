Несколько подвигов офицера в отставке Николая Соколова

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-07T14:47:03+03:00

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В Непотягово, что под Вологдой, лет назад чудесным образом появился мост через реку. Местные жители мучались, стенали, ходили в обход. А спецназовец в отставке Николай Соколов взял да и построил. Как выяснилось, сейчас он занят строительством церкви. Это ли не повод побывать и еще раз рассказать - как все это получается у одного человека.

- Николай Александрович, так вы строитель?

Проект церкви уже готов.Фото: Ольга Кузнецова

- Можно и так сказать. Кем я только не был. Перепробовал немало работ. Даже работал мастером по ремонту швейных машин. Освоил профессию за месяц. Лучшими были японские машины - один раз настроишь и работают себе... Под моим началом была, например, вся связь пожарных частей области. Но сейчас я - офицер в отставке.

- Говорят, вы построили мост в одиночку? Как это было?

- Здесь была лава - плавающий мост, без перил. Доски гнилые, вечно мокрые, скользкие. Люди поскальзывались, частенько роняли туда вещи: мобильники, например, мужики - бутылки. А глубина там - до 4 метров. Однажды пришла мама мокрая - упала. Говорит: "Николай, кроме тебя никто новый мост не построит". Я пошел к местной власти. А там хоть и закупали материал на мост, но уже его растащили. Некому строить. Мне выделили деньги - на стометровый мост 50 тысяч рублей. ( 500 рублей за погонный метр, - примеч. автора). Ну, я и построил.

- Как?

- Я в школе хорошо учился, поэтому все продумал. Попросил воду в реке не спускать (Водоем на зиму обычно осушают, - прим. авт..) Как осенью только лед появился, протянул с берега на берег две веревки, разметил места, где будут установлены опоры, выпилил лед бензопилой и забил металлические опоры. Забивал двухпудовой гирей, к ней еще кусок железа 20 кг, да систему блоков. На середине реки - глубоко, кусок профиля туда потребовался метров 6! Потом собрал перемычки, а весной их смонтировал и положил настил. Вот и все. Работы было всего недели на две. И старший сын помогал.

Никто не верил, что построю. Как потом признались, потому так немного денег на мост и дали.

Вот такая часовня появилась у источника, который теперь носит название Соколовский.Фото: Ольга Кузнецова

Соколовский родник

- Я с детства жил в деревне Голубовской. Как рассказывали столетние деды, раньше тут помещичья усадьба была и система прудов. и канал, с системой шлюзов шел вниз, где был еще один пруд и источник. Отец у меня был человек верующий, в советское время часто ходил сюда молиться. Приезжали сюда и священники, и все отмечали тут особую благодать. Была у его мечта - построить около источника часовенку.

Когда я решил его желание исполнить. А в те годы тут ничего не было - ни дорожки, ни тропинки. Только пруд два года чистил от ила - вывозили Камазами. Садил сосенки, убирал валежник. Первое богослужение было совершено в 2002 году в Крещение и теперь происходит ежегодно. Активно начал обустраивать источник в 2006 году. В 2008 году появилась часовенка, которая освящена во имя святителя Николая.

Отец не дожил, а мама помогала.

Дорога появилась. Люди потянулись, но поначалу много безобразничали - выносил мешками мусор, пытался образумить словом. Кто-то рубил иконы, посаженные сосенки.

Поэтому в 2010 году оформил участок леса 2,3 га в аренду с формулировкой "для рекриационного отдыха". Сейчас все попривыкли, порядку больше стало. А запретов много - нельзя курить и сквернословить, мусорить, ломать кусты и деревья.

Но р разрешен сбор ягод и грибов, набор родниковой воды, встречи с чаепитием на беседке, есть место для костра, здесь проводятся экскурсии, есть тропа здоровья, есть все для обливания родниковой водой. Как записано в правиласх"приветствуется участие в уборке и сооружение скворечников, синичников, дублянок".

Люди из каких только стран здесь не были - даже из Австралии. Четыре книги отзывов вот уже исписали. Сейчас вот дорожку помогли засыпать, чтобы, когда дождь, ноги не промочить.

Обычно людей немного, но в Крещенье - до 5-6 тысяч человек.

За арендованные 2,3 га плачу налоги - как физическое лицо. Поселенье, которое скудно живет, порой разговор заводят: давай, регистрируйся как ИП, деньги сам зарабатывай на источнике и нам плати. Но я держу оборону: вода она свыше дана, не продается.

Война за лес

- С деревни Голубоковской видно, что леса тут сохранилось немного. Виден среди полей лес. Это особо охраняемая территория еще с далеких советских времен. Когда решили строить Окружную дорогу, то, по проекту, она задевала 4 га этого леса. Весь массив - 51 га. А власти, чтобы проводить работы, решили снять статус с этой особо охраняемой территории - с 28 га. Мне позвонили люди тоже из власти - мол, сгубят лес, а мы выступить не можем, оставят без работы. Спасай, говорят. Ну, чего делать? По всем властным лестницам прошел, мне одно говорят: решение принято, что поделаешь. Но я ветеранов городских поднял, журналистов. Помог тогдашний глава города Евгений Шулепов - сначала выслушал и отмахнулся, а потом снова выслушал. А потом уже с камерами и проектом приехал вот сюда к источнику, развесил чертежи. Говорит, можно по полям пройти, дорога будет на три километра длиннее и на 1 миллиард с хвостиком дороже. Устраивает такой вариант? Я говорю - да, ладно, больше воруете! Евгений Бороисович засмеялся, но лес спасли.

Пришел к лесному чиновнику. Он говорит, у тебя, наверно, в Кремле свои люди есть. А я говорю - есть, но выше.

Вот такая церковь появится в Непотягово.Фото: Ольга Кузнецова

Церковь

- Что в Непотягово будет церковь знали давно, даже крест поставили, камень заложили - еще при прежнем владыке. Однако, когда спонсоры уже и материалы давали - и на фундамент, и на крышу, то владыка не дал своего благословения. Ему в епархии подсчитали, что нерентабельно здесь открывать храм. И все застопорилось.

Но при новой церковной власти мы благословение на строительсство получили, проект уже сделан, так что приступили к работам. Сейчс вот фундамент заливал. На самом деле все просто: сделал опалубку, арматуру связал, 1,5 тонны металла, а потом залили несколько автомиксеров бетона. Сейчас вот бетон схватывается.

Церковь будет двухэтажная, со звонницей. На строительство, в основном, деньги люди сдают. Пенсионерка Валентина пожертвовала на храм деньги, которых практически хватило на фундамент. Согласно смете, он миллион стоит, а обшлось в половину. Как дальше будет стройка идти - все зависит от возможностей купить материалы. Но обычно, еслии очень хочешь и веришь, то они появляются

Мечта

- Желаний много. Но одна из них - на въезде в Непотягово построить фонтан. Чтобы скамейки, зона отдыха. Визитная карточка такая, Место для встреч, общения. В каком стиле, какой фонтан будет - пока не знаю. Присматриваю пока. Но, это как церковь поставим. А может, и параллельно займусь.