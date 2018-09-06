Доступ в 61 расселенный дом закроют в Вологде

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-06T14:43:55+03:00

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После ряда поджогов департамент городского хозяйства заключил с подрядчиками договор, чтобы они заколотили окна и двери в расселенных домах. Всего в Вологде оказался 61 такой дом. Сейчасограничен доступ в здания на Набережной VI Армии, 175, 181 и 185.

«Три месяца будем приколачивать оторванные доски. По факту выезжать приходится часто – от заколоченных домов иногда уже через несколько дней отрывают доски, в первую очередь туда проникают люди без определенного места жительства», – рассказал «Комсомолке» Роман Добрынин, директор подрядной организации.

Также в горадминистрации пояснили, что выделить на разбор всех расселенных домов Вологды нужно более 100 миллионов рублей. Таких средств в бюджете города нет, поэтому найдены другие пути. Первый – это программа по развитию застроенных территорий, которая реализуется в Вологде с 2014 года. Также власти продают инвесторам интересующие площадки. Они выкупают территорию и сносят нежилые здания. Договора РЗТ заключены на 22 расселенных дома. Второй - проблемные участки приватизируются и выставляются на торги.

Добавим, что в Вологде введен особый противопожарный режим, и возбуждено порядка 10 уголовных дел по фактам поджогов.