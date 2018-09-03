Комиссия не приняла обновленный Красный мост после ремонта в Вологде

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-03T19:31:53+03:00

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Сегодня, 3 сентября, прошла приемка Красного моста.

Как оказалось, центральный путепровод Вологды отремонтирован с большим количеством недоделок. Обновленный мост вызвал некоторые сомнения у мэра города Сергея Воропанова.

Согласно контракту сдача объекта должна была состояться неделю назад – 27 августа.

Сейчас все основные работы выполнены, но «мелочей» осталось великое множество. Основные, как отметил Сергей Воропанов, это грязь, неудовлетворительная покраска, штукатурка лестниц и асфальтирование площадок.

Многострадальный городской путепроводФото: Светлана МАРКОВА

Многострадальный городской путепроводФото: Светлана МАРКОВА

Ответ подрядчика, что все это можно устранить за 3 дня, вызвал недоумение приемной комиссии. Оптимистичному представителю общества с ограниченной ответственностью «Новый дом» была дана на устранение недочетов неделя.

Многострадальный городской путепроводФото: Светлана МАРКОВА

Многострадальный городской путепроводФото: Светлана МАРКОВА

Сейчас на ремонт потрачено чуть больше половины выделенных средств – 10 миллионов рублей. Однако порадовать вологодских инвалидов нечем. На подъемах так и оставят запрещенные по всей России травмоопасные железные рельсы.

Многострадальный городской путепроводФото: Светлана МАРКОВА

Как пояснили приемщики, «лучше что-нибудь, чем вообще ничего». Правда, есть оговорка, что, возможно, будет и второй этап ремонта Красного моста, но он будет планироваться не раньше, чем на следующее лето.

Никаких новых конструкторских решений при ремонте моста применено не было. Входные группы, а только их и ремонтировали, не касаясь несущей части путепровода, приведены в первоначальный вид.

Многострадальный городской путепроводФото: Светлана МАРКОВА

К изначальному виду архитекторы решили вернуть и внешний вид моста. А именно, покрасив в красный цвет перила. Это сделано, как отметил мэр, для восстановления исторической справедливости, раньше Красный мост был также окрашен в красный.

Но перила не спасли ситуацию. Сегодня пешеходный путепровод Вологды так и не был принят, а прохожие еще неделю будут ходить по Красному мосту под аккомпанемент рабочего инструмента.