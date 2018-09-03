Вологодский журналист прошел кастинг, нашел жену и снялся в фильме "Обитель"

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-03T12:03:21+03:00

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Киноповесть для телеканала "Россия" снимается в Кирилловском районе. На территории Кирилло-Белозерского монастыря проходят съемки ряда эпизодов 8-серийного художественного фильма "Обитель" по одноименному роману Захара Прилепина.

По сюжету, действия фильма проходят в 20-е годы прошлого века на Соловках в лагере особого назначения СЛОН для политических заключенных.

Режиссер и сценарист сериала - Александр Велединский, известный зрителям по работе над сценариями к культовым в начале 2000-х сериалам "Бригада" и "Дальнобойщики", а также к фильму "Географ глобус пропил", где Александр Алексеевич был еще и главным режиссером.

Известный вологодский журналист Андрей Ястребов побывал в Кириллове и, пройдя кастинг, нашел жену и снялся в одном из эпизодов.

- Андрей, как ты попал на съемочную площадку?

- Я знал, что в Кирилло-Белозерском монастыре проходят съемки исторического фильма. Но принимать участие в них я не рассчитывал, да и мыслей таких даже не было. Все произошло случайно. Отбирая информацию для новостей, я наткнулся на пост ассистента группы кастинга сериала, которая искала женщину для съемок сцены с Сергеем Безруковым. В кадре девушка в окне должна была обнажить грудь. И тут у съемочной бригады возникла проблема. Местные жители, задействованные в массовке, стеснялись такой откровенности. Кириллов - город маленький, все друг друга знают, и сцена в стиле "ню" гарантированно "прославила" бы участницу эпизода.

Пообщавшись с представителем съемочной бригады я получил ответы на все вопросы для своего материала, а заодно и приглашение принять участие в съемках. Буквально на следующий день, вернее, ночь, была заявлена массовая сцена с большим количеством народа. Мне стало интересно даже не сыграть безымянного заключенного, а посмотреть, что происходит на съемочной площадке изнутри. Забегая вперед, скажу, что получил и то, и другое.

Всех слегка забрызгали грязью из баллончика.

- То есть, к съемкам привлекают обычных жителей?

- Для массовых сцен да. Даже наблюдается дефицит. Тогда группа кастинга ищет добровольцев в Вологде, Череповце, Вытегре. На кастинг приехал молодой человек даже из Тюмени. Причем, целенаправленно. Антон - поклонник творчества Захара Прилепина. Самостоятельно отыскал в интернете информацию о съемках, прошел кастинг, приехал в Кириллов, где снял квартиру, получил роль священника. Кстати, местные жители, почуяв спрос, довольно таки ощутимо подняли цены на аренду недвижимости на время съемок. Тот же Антон снимает однушку в райцентре за деньги, которые можно спокойно найти приличную двухкомнатную квартиру в Вологде.

Иногда участникам массовки достаются роли со словами. Например, житель Кириллова Владимир сыграл заместителя начальника лагеря, которого играет Сергей Безруков. В сцене, где был задействован и я, Владимир энергично выбегал из здания театра, стрелял из револьвера, строил на площади всех заключенных. Практически, целая роль!

Между съемками.

У некоторых кирилловчан, как я выяснил, уже довольно богатая кинематографическая "карьера". Они снимались в фильмах "Апостол", "Монах и бес" и других, снятых в Кириллове. Мы общались в перерывах между сценами, и эти ребята рассказывали о своем опыте. Сравнивали с предыдущими съемками, делились впечатлениями о работе "больших" артистов - звезд кино.

- Кстати, о "звездах". Сильно звездили?

Сергей Безруков легко соглашался сфотографироваться.

- Вовсе нет. Разумеется, професиональные актеры разместились отдельно. Но на площадке были вместе с массовкой. Кроме Сергея Безрукова. У того была индивидуальная сцена, хотя и снималась в двух шагах от массовки. А вот Виктор Раков, Евгений Ткачук, Виктор Добронравов и Александра Ребенок стояли буквально плечом к плечу со всеми остальными. Евгения Ткачука я, кстати, не узнал. Он мне представлялся в образе Григория Мелехова из "Тихого Дона" высоким и худощавым. А здесь оказался невысокий и крепкий молодой человек, хотя тоже в форме белого офицера. Все эти актеры доброжелательно общались со всеми желающими, охотно фотографировались, соглашались на селфи. Все этим беззастенчиво пользовались.

- И ты тоже?

Костюмер быстро создает нужный образ.

- Я постеснялся беспокоить актеров. Они же работали. Сфотографировался, конечно, с Сергеем Безруковым. В редакции бы просто не поняли, если бы такой снимок не сделал. Причем, побеспокоить Сергея Витальевича пришлось в не очень удобный для него момент. Он как раз готовился к сложной и довольно рискованной сцене. Но актер согласился, отвлекся на несколько секунд от переговоров.

- А играл ты политического заключенного?

- Изначально предполагалось, что зека. Но только меня встретил представитель группы кастинга, сразу предложил стать чекистом. Не знаю, почему. Может, для уголовника "рожей не вышел". Реквизит был соответствующий: хромовые сапоги, галифе, гимнастерка, кожаная куртка, фуражка, ремень. В общем, первый парень на деревне. Но меня сразу предупредили и потом несколько раз напоминали о бережном отношении к одежде. Стоит комплект 78 тысяч рублей. Поэтому никуда не садиться, ни к чему не прислоняться, куртку и фуражку не снимать. День был очень жарким, и я в кожанке запарился. Но потом она стала преимуществом во время ночных съемок под дождем. В отличие от зеков я вышел сухим из воды.

- Сильно гримировали?

- Массовку не очень. Мне спреем со "светлой грязью" побрызгали на руки, чтобы "офисное происхождение" сильно в глаза не бросалось. Сбрили виски для уставной стрижки и, в принципе, все. Играющих зеков испачкали посильней, в том числе лица и шеи. Ну и женщинам пришлось, скрепя сердце, хотя бы визуально избавиться от маникюра. Некоторые мужчины тоже сильно "пострадали". Вологодский театральный актер Александр Жильцов, например, вынужден был для роли бывшего белого офицера расстаться с бородой и косичкой, которые отращивал несколько лет. А вот молодым ребятам, игравших заключенных и красноармейцев-охранников, повезло больше. Их модные хипстерские стрижки спрятали под фуражками и картузами. Та же история с современными прическами дам. Их укрыли платками.

Актер Александр Жильцов пожертвовал бородой и косичкой.

- Декораций много установили?

- Почти нет. Монастырский дворик очень органично вписался в сюжет. Поставили грибок в виде буденовки - для постового красноармейца. Были развешены вывески: почта, театр, розмаг. Кстати, розничный магазин, стоящий в центре площади, как я потом выяснил, оказался... общественным туалетом. Это туалет для посетителей музея. Его снаружи обшили досками и витринами. Развесили и разложили товар лагерной лавки: хлеб, баранки, вяленую рыбу, банки с соленьями, консервы... Совсем, как настоящий. У него все любили фотографироваться - уж больно нарядным получился магазин. А заходишь внутрь - там современная сантехника и зеркала в полстены.

- Все сцены снимали ночью?

- Была заявлена ночная съемка, но часть материала отработали вечером, при свете солнца. Пока съемочная бригада готовилась к работе, нас разместили в специальных шатрах, где можно было отдохнуть, перекусить, пообщаться между собой или в интернете. Многие воспользовались моментом, чтобы выложить в сеть снимки с площадки, я в том числе. Формально, конечно, фотографировать запрещали. Но все всё равно "селфились" - когда еще в кино сыграешь, да в таком реквизите. Руководство на такие шалости смотрело сквозь пальцы, лишь строго предупредив, чтобы во время самих съемок никаких телефонов ни у кого не было. И звонков, разумеется.

- Давай к самим съемкам перейдем.

- В назначенное время нас привели на съемочную площадку, где выдали необходимый для завершения образа реквизит: оружие, женские сумочки, головные уборы. Мне достался револьвер. Костюмеры и гримеры подогнали костюмы. Кого-то пришлось отчистить, кого-то, наоборот, испачкать побольше. Мне была фуражка велика, пришлось взять обычный листок А-4, свернуть и засунуть под околыш. Женщины страдали от непривычных шерстяных и хлопковых чулок. Те все время сползали, их приходилось постоянно подтягивать. В ход пошли резинки, скотч и прочие подручные средства.

Затем второй режиссер дал всем установку на играемую сцену. По сценарию, мы заходим в лагерный театр на постановку. Всех расставили по дворику, буквально на ходу создавая семьи. Моей напарницей - "женой" - стала коллега с вологодской радиостанции Оксана Красовская, которая уже имела опыт работы в массовке. Затем мы несколько раз заходили в помещение театра, пока режиссер - Александр Велединский не остался доволен отснятым материалом.

После этого снимали сцену, как женщины выбегали из театра. Так наша семья, созданная полтора часа назад, и распалась. По сценарию, чекисты должны были оставаться в театре после ЧП, которое в нем произошло.

Затем объявили перерыв на обед - около 9 часов вечера. И мы пошли питаться и отдыхать. Бригада в это время готовила площадку к ночной съемке.

- Каким образом?

- По сценарию, шел сильный дождь, а на небе - ни облачка. 8 пожарных машин было задействовано, чтобы пролить площадку: траву, булыжную мостовую, стены зданий. А затем - и самих актеров. Массовку - в первую очередь.

- И тебе тоже досталось?

- Не так сильно. С одной стороны, я не промок и не замерз. С другой - сухой чекист явно не попал в кадр. Снималась сцена с Сергеем Безруковым. Сергей Витальевич, игравший начальника лагеря, на коне должен был выехать перед строем заключенных. Сначала коня объезжал каскадер. Потом в седло сел сам актер. Я был впечатлен его работой. Эпизод был опасным. Лошадь пугалась большого скопления народа, шарахалась. Копыта постоянно соскальзывали с мокрых булыжников, конь никак не хотел останавливаться в указанном режиссером месте. Тут, конечно, Безруков проявил себя как настоящий профессиональный наездник. Буквально за несколько дублей, успокаивая и поощряя лошадь, добился необходимого поведения.

- Съемки прошли без сучка и задоринки?

- Не совсем. Причем, не по вине киношников. Наоборот, бригада все подготовила профессионально. Съемки с Сергеем Безруковым пришлось задержать из-за дня города. В этот день в Кириллове был районный праздник, который в полночь завершился салютом. Минут 20 грохотало. Представьте, ночь, полнолуние, ливень, концентрационный лагерь и прочая жуть, а тут небо над монастырем под грохот пушек расцветает фейерверками. Пришлось терпеливо ждать. Скорее всего, эта внеплановая канонада и повлияла на поведение безруковской лошади.

- Что еще впечатлило на съемках?

- Я поразился профессионализму "киношных" актеров. Про Безрукова я уже рассказал. Виктор Раков в этой сцене стоял вместе с массовкой. Мокрый насквозь. В каждом дубле ему вместе со всеми приходилось падать на колени в грязь и лужи. И так около двух часов подряд. Никакого неудовольствия актер ни на секунду не высказал. Наоборот, в перерывах доброжелательно общался со всеми, фотографировался при первой просьбе. Отработал от начала и до конца на одном дыхании. То же самое могу сказать и про Виктора Добронравова. Его для этой сцены сильно загримировали - после выстрела в лицо. Раненого Виктора (вернее, персонажа, которого Добронравов играл) вытаскивали из помещения на улицу под дождь. После нескольких дублей от каблуков его офицерских сапог на газоне остались две неслабые такие борозды.

- И когда все закончилось?

- Уже под утро, в четвертом часу. Всех участников съемок поблагодарили и отправили греться и сохнуть в шатры, где были установлены тепловые пушки. Затем еще около часа ушло на сдачу реквизита, одежды. Из Кириллова я выехал около 5 утра. Местные же жители просто разошлись по домам.

- Сколько заплатили за съемки?

- Со всеми участниками массовки рассчитались. Но я не знаю, насколько корректно будет называть точную сумму. Вдруг оценивали по-разному, в зависимости от вклада каждого в работу. Но речь шла о нескольких сотнях рублей. За ночную смену "такса" больше раза в полтора примерно. Для местных жителей, которые снимаются там ежедневно, это возможность немного подзаработать. Хотя большинство шло в кино по идейным соображениям. Кто-то для истории, кому-то нравилась литературная основа киноповести, кто-то хотел увидеть себя по телевизору. Скажу так, что я "отбил" затраты на бензин. В Кириллов я ездил на своей машине.