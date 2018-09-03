Вологодский губернатор насобирал корзину рыжиков

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-03T12:57:46+03:00

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На Вологодчине пошли рыжики. Об этом не таясь рассказал Губернатор Вологодской области.

В лесах Вологодчины начли расти грибы, в том числе рыжики.

Instagram губернатора Вологодской области Олег Кувшинников запечатлел улов его тихой охоты.

«Пока стоят теплые дни, решил их провести на природе. Сегодня собрал корзину рыжиков. Не зря их называют царскими грибами - красота! Вот что значит дожди прошли. А вы уже ходили в лес за грибами или ягодами?» – пишет Олег Кувшинников.

Instagram

Пользователи Instagram комментируют его лесные фотографии и выдают грибные места.

«Олег Александрович, какие рыжики отменные! Я недавно была в Кичменгско-Городецком районе, тоже ходили за грибами!», – пишет пользователь ingamorozovskaya. «Обалденные грибочки», – оценила снимки пользователь под ником forward professional.