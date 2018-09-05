В Цветаевском доме вновь побывали вандалы

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-05T09:15:25+03:00

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В Соколе вновь взломали Цветаевский дом. Буквально накануне к нему приезжал директор Вологодского музея -заповедника, депутат Государственной Думы Евгений Шулепов, Глава районной администрации Юрий Васин.Речь шла о создании здесь музея Анастасии Цветаевой, а так же проведении в Соколе Цветаевского костра, который должен стать одним из подобных мероприятий, проходящих в 22 странах мира..

Напомним, в Соколе, в доме, что на улице Фрунзе, в 40-х годах в семье сына, начальника местного стройучастка, жила писательница Анастасия Цветаева. Здесь же ее арестовали в третий раз.

Дом отнесен к выявленным объектам культурного наследия, в Министерстве культуры предложили для его сохранения, создания музея передать Кирилло-Белозерскому музею заповеднику.

А в понедельик обнаружилось, что дом, стоящий пустым и заколоченный досками, оказался вскрыт. Активисты забили тревогу, на место немедленно выехала полиция.

Как рассказал, нашему корреспонденту сокольчанин Александр, обнаруживший взлом, кто-то оторвал доску на одном из окон первого этажа, в образовавшийся лаз мог проникнуть человек.

Полицейские проникли в дом тем же путем и обнаружили, что дверь в "цветаевскую" квартиру, что на втором этаже, вскрыта, в квартире кто-то ночевал.

Вандала долго искать не пришлось - он был обнаружен неподалеку: обложившись пустыми бутылками, он спал возле забора. В полицейском участке он рассказал, что ранее бывал в этом доме, а когда снова пришел в гости, то увидел дом заколоченным. В поисках ночлега он выломал доску. залез в дыру и выбрал самую уютную квартиру.