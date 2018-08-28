СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-28T17:20:57+03:00

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Вологда празднует 450-летие Софийского собора. Накануне рядом с храмом была совершена заупокойная лития по всем вологодским архиереям и протоиерею Василию Нордову - многолетнему настоятелю собора и известному проповеднику.

28 августа также началось с службы в Софийском соборе, прошел крестный ход, в честь праздника звонили колокола - прошел концерт ансамбля колокольной музыки «Московская династия».

А на Кремлевской площади с утра развернулась Софийская ярмарка.

Вологодский музей-заповедник организовал специальные экскурсии по храму.

В 17 часов в Софийском соборе начнется всенощное бдение. Концертную программу на площади завершит выступление хоровой капеллы имени Владимира Сергеева. В 18:30 на колокольню поднимется ансамбль звонарей Вологодского музея-заповедника.

Художник Татьяна Шмелева представила свои работы и дочери, которая учится на иконописца.Фото: Ольга Кузнецова

Завершатся торжества 29 августа 2018 года в 17:00 - в Софийском Успенском кафедральном соборе состоится торжественный чин погребения плащаницы пресвятой богородицы.

На Кремлевской площади развернулась Софийская ярмарка.Фото: Ольга Кузнецова

В Софийской ярмарке приняли участие вологодские приходы.Фото: Ольга Кузнецова

Соборное служение возглавит глава Вологодской митрополии митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.