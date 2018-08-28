Вологда празднует 450-летие Софийского собора
Вологда празднует 450-летие Софийского собора. Накануне рядом с храмом была совершена заупокойная лития по всем вологодским архиереям и протоиерею Василию Нордову - многолетнему настоятелю собора и известному проповеднику.
28 августа также началось с службы в Софийском соборе, прошел крестный ход, в честь праздника звонили колокола - прошел концерт ансамбля колокольной музыки «Московская династия».
-Фото: Вологодская митрополия
А на Кремлевской площади с утра развернулась Софийская ярмарка.
Вологодский музей-заповедник организовал специальные экскурсии по храму.
В 17 часов в Софийском соборе начнется всенощное бдение. Концертную программу на площади завершит выступление хоровой капеллы имени Владимира Сергеева. В 18:30 на колокольню поднимется ансамбль звонарей Вологодского музея-заповедника.
Художник Татьяна Шмелева представила свои работы и дочери, которая учится на иконописца.Фото: Ольга Кузнецова
-Фото: Ольга Кузнецова
Завершатся торжества 29 августа 2018 года в 17:00 - в Софийском Успенском кафедральном соборе состоится торжественный чин погребения плащаницы пресвятой богородицы.
На Кремлевской площади развернулась Софийская ярмарка.Фото: Ольга Кузнецова
В Софийской ярмарке приняли участие вологодские приходы.Фото: Ольга Кузнецова
Соборное служение возглавит глава Вологодской митрополии митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.