"Писающую собачку" в Вологде завалили камнями

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-28T11:07:33+03:00

Говорят, в годы войны памятники обкладывали мешками песком. Но ведь не война же! Фото: Ольга Кузнецова

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В последние дни августа активно ведется ремонт Красного моста, где берегоукрепление ведется булыжниками. Их-то и высыпали к основанию моста, присыпав любимый многими вологжанами и туристами памятник "писающей собачке".

Подрядная организация, ведущая ремонт обрушившегося пешеходного моста, не сочла нужным защитить памятник от возможных повреждений.

Высыпанные камни присыпали сам столб и лапы собачки. Видимых повреждений нет, но за арт-объект тревожно.

Впрочем, тревожно за него. Тревожно за всех нас. За культуру строителей, которой, как выяснилось, нет.

Примером тому - непроезжие для колясок пандусы, отсутствие информации у общественности о проекте.

Кроме того, как ранее писал сайт "Комсомолки", вологжанам приходилось, рискуя жизнью, пробегать прямо под летающими на стропах автокрана железобетонными плитами: работы велись с видимыми нарушениями техники безопасности.

А собачка - мужества ей не занимать! Делает свое дело!

Напомним, скульптурная группа называется "Памятник первому электрическому фонарному столбу". Она была установлен в честь столетия электрического уличного освещения в Вологде в 2005 году. Архитектором памятника стала Елена Никитина. Фонарный столб представляет собой копию своего дореволюционного предшественника.