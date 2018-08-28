Вологжане завоевали несколько первых мест на финале внедорожных соревнований (ФОТО)

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-28T10:10:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодском районе в течение двух дней проходили соревнования среди любителей внедорожного спорта. Финал Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам стал главной гонкой нынешнего сезона. Он проходил в нашем регионе впервые. Организатор состязаний – внедорожный клуб «Вологда 4x4». Ранее он проводил только отборочные этапы Кубка ДОСААФ. В этом году ему доверили финальные соревнования. Их участниками стали более 50 экипажей из разных регионов России. В числе гостей вологодской гонки оказались представители Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Белгорода, Нижнего Новгорода, Калуги, Петрозаводска. Это лучшие экипажи страны, ведь для того, чтобы попасть на финал, они сначала прошли отборочные этапы Кубка.

Начались соревнования в центре Вологды. Там прошла выставка внедорожной техники, на которой и преодолевали бездорожье участники. Затем экипажи отправились в район деревни Стризнево, где был организован короткий спецучасток. Его спортсмены проходили парами. По результатам первого этапа финала определили стартовые позиции участников во второй части соревнований, которая началась на следующий день там же в Вологодском районе. Она продолжалась более 12 часов. Задача каждого экипажа – пройти большой линейный спецучасток и собрать порядка 100 контрольных точек. При этом каждую необходимо зафиксировать на фотоаппарат.

Стартовали участники в 8 часов утра. На маршруте им пришлось столкнуться с самыми разными препятствиями: они пересекали лесные ручьи и канавы, проходили по болотам и грязевой жиже. В общем, организаторы как следует постарались, чтобы трасса не была скучной и однообразной. Стоит отметить, что на её подготовку у них ушло более полугода.

Первые финиширующие завершили гонку около шести вечера. Некоторые участники запросили эвакуацию. Из леса их вывозили уже ночью.

По итогам соревнований несколько первых мест досталось вологодским экипажам. Так, в категории «ТРП» победу одержал 635-й экипаж в составе Максима Вострухина и Константина Талалова. Среди «туристов» лидерами стали также вологжане Сергей Крылов и Ярослав Савин. В категории «ТР-1» первое место занял череповецкий экипаж № 137: Олег Артемьев и Михаил Отурин. У квадроциклистов победителями стали вологжане Дмитрий Каплин и Алексей Конопелько.