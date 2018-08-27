Проект начальной школы для Прилук представили жителям

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-27T10:27:34+03:00

Это будет кирпичное двухэтажное здание на 165 мест

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По многочисленным просьба жителей в Прилуках построят начальную школу. Проект представили жителям.

Это будет двухэтажное кирпичное здание, расчитанное на 165 мест. Его планируется возвести по типовому проекту Минстроя на улице Строителей.

Как заверили городские власти, земельный участок для нее уже зарезервирован. Двухэтажное здание поможет решить проблему с учебными местами для младших школьников, транспортной доступности, обучения в одну смену.

Выездное совещание на месте будущей стройки провели Глава города Юрий Сапожников и Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Участок для строительства зарезервирован.

Возле школы, согласно требованиям для новостроек начального звена, разместится круговая беговая дорожка с малыми архитектурными формами и спортивными снарядами.

Согласно статистики, сейчас в Прилуках проживают порядка 150 детей младшего школьного возраста. И начальная школа покроет потребность в местах в полном объеме.

Вопрос о выделении средств на разработку проекта привязки школы к местности будет рассмотрен на осенней сессии Гордумы.

«Администрация вынесет проект поправок в бюджет на ближайшую сентябрьскую сессию Вологодской городской Думы. После привязки проекта мы обратимся за финансовой поддержкой на федеральный и региональный уровень.

Сумма проектной документации составит порядка 3 млн рублей. Если бы создавался индивидуальный проект, то он стоил бы в два-три раза дороже», - сообщил Глава Вологды Юрий Сапожников.

«Сегодня мы представили проект жителям микрорайона, получили положительные отзывы. От разработки нового проекта отказались с целью экономии средств. Выбрали наиболее приемлемый вариант по конфигурации здания исходя из условий местности и количества детей, которые будут обучаться в начальной школе. По этому проекту здания уже построены, в частности, в Омске. Следующим шагом станет обсуждение выделения средств на привязку проекта к местности с депутатами. С этим предложением мы выйдем на сессию. Затем обратимся к Губернатору области, чтобы заручиться поддержкой для включения в федеральную программу», - рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Проект должен быть готов к концу этого года.

Заявочная кампания продлится до июня 2019 года, в случае положительного решения, приступить к возведению школы планируется в 2020 году. На строительство уйдет 12 месяцев.