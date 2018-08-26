В Вологодском районе продолжаются внедорожные соревнования (ФОТО)

СЕГОДНЯ 05:45 2018-08-26T05:40:28+03:00

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В Вологодской районе недалеко от деревни Стризнево продолжается финал Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам. Напомним, соревнования открылись в субботу 25 августа на площади Революции. После представления своей техники и процедуры жеребьёвки участники, а их оказалось более 50 экипажей, отправились на старт первого этапа гонки. Местом его проведения стала площадка рядом с деревней Стризнево, где организаторы соревнований сделали короткий спецучасток.

Участниками финала стали более 50 экипажейФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Особенность дополнительного спецучастка в том, что на нём сконцентрированы различные препятствия. В данном случае это естественный рельеф. Участок достаточно короткий, но очень насыщенный. Специально грязь бочками мы не возили, потому что очень удачно подошла территория. У участников есть возможность показать все свои умения и достичь хорошего результата, от которого будет зависеть стартовая позиция на втором этапе соревнований», - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» руководитель внедорожного клуба «Вологда 4x4» Евгений Беляев.

Короткий спецучасток проходят по двоеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Трасса выполнена в виде восьмёрки. Её участники проходили по двоё. Задача экипажей – сделать это как можно быстрее.

За ходом первого этапа наблюдали зрителиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Трасса нормальная, мы хорошо размялись. По-настоящему кататься будем завтра. На этом этапе, в принципе, никаких неожиданностей и сложностей не было. Всё достаточно легко. Вообще мы, конечно, приехали за победой. Своих соперников знаем, поскольку постоянно с ними ездим. У кого какие шансы выиграть покажет второй день гонки. Сегодня просто разминка», - поделился штурман экипажа № 206 категории «ТР-2» из Москвы Алексей Протопопов.

Задача каждого экипажа - пройти участок как можно быстрееФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Каждый экипаж сделал два круга по трассе. После её прохождения они отправились в закрытый лагерь для участников, который расположился недалеко от спецучастка.

Трасса насыщена разными препятствиямиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«На трассе всё прекрасно. Несколько раз мы застряли, но лебёдки помогли. Страшного в этом ничего нет, всё, как обычно. Соперники довольно-таки серьёзные. Есть машины, в которые по 3-4 миллиона вложено. Видно, что качественно подготовлена техника», - рассказал после прохождения короткого спецучастка вологжанин, представитель экипажа № 222 категории «ТР-2» Денис Капустин.

По результатам первого этапа гонки определили стартовые номера участников для второй части соревнованийФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Первый этап соревнований завершился в субботу вечером. Вторая часть финала начнётся в воскресенье в 7 часов утра.

Участники сделали по два круга по трассеФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Участникам предстоит выдержать 12-часовую гонку на линейном спецучастке. Именно по её результатам будут определены победители внедорожных состязаний в каждой категории.