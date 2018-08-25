2018-08-25T13:25:53+03:00
Спорт

Финал Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам открылся в Вологде (ФОТО)

Участниками соревнований станут несколько десятков экипажей из разных регионов страны
Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Внедорожные состязания будут проходить в течение двух днейВнедорожные состязания будут проходить в течение двух днейФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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Финал Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам стартовал 25 августа в Вологде. Открытие соревнований прошло в самом центре города, на площади Революции.

На площади Революции прошла выставка внедорожной техники участников соревнований Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На площади Революции прошла выставка внедорожной техники участников соревнованийФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На торжественной церемонии организаторы представили участников и партнёров внедорожной гонки. Техника, на которой экипажи будут преодолевать бездорожье, разместилась прям там на площади.

Участников разделили на группы в зависимости от техники Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Участников разделили на группы в зависимости от техникиФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На соревнования заявилось несколько десятков экипажей.

«Регионов очень много: Воронеж, Калуга, Питер, Белгород. На самом деле география участников очень замечательная. Мы очень рады, что они все смогли приехать к нам, несмотря на большие расстояния. Некоторым из них пришлось проехать более 1000 километров. И это очень здорово, что регионы, удалённые от Вологды, приехали к нам соревноваться», - рассказал «Комсомолке» руководитель внедорожного клуба «Вологда 4x4» Евгений Беляев.

Некоторые из участников преодолели более 1000 километров, чтобы приехать в Вологду Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Некоторые из участников преодолели более 1000 километров, чтобы приехать в ВологдуФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Для того, чтобы попасть в финал Кубка ДОСААФ России, все экипажи прошли отборочные соревнования, которые проводились в разных регионах.

«Мы прошли отборочный этап в Ульяновске. В финал наш экипаж попал первый раз. В Вологде мы впервые, приехали поучаствовать, попробовать свои силы, ведь плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Соперников мы не знаем, не соревновались никогда с ними. Но все , как и мы, прошли отбор, все уже опытные», - поделился с корреспондентом КП пилот экипажа № 203 категории «ТР-2» из Нижнего Новгорода Валерий Конин.

На открытии соревнований прошла жеребьёвка экипажей Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

На открытии соревнований прошла жеребьёвка экипажейФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

По правилам соревнований все участники разделены на несколько категорий в зависимости от автомобилей, на которых они будут проходить трассу. На открытии гонки экипажи в каждой группе прошли жеребьёвку – они получили свои стартовые номера для первого этапа Кубка. Он пройдёт также 25 августа недалеко от деревни Стризнево Вологодского района. Организаторы подготовили для участников короткий спеучасток. Понаблюдать за первой частью гонки смогут все желающие. Трасса сделана таким образом, что всё происходящее на ней будет хорошо видно зрителям. Второй этап соревнований состоится в воскресенье, 26 августа.

Все экипажи прошли отборочные соревнования, чтобы попасть на финал Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

Все экипажи прошли отборочные соревнования, чтобы попасть на финалФото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

«Погода отличная, будем надеяться, что трасса не высохнет, но мы старались выбирать такие места, которые максимально не зависят от погоды. Я думаю, что там всё хорошо», - пояснил Евгений Беляев.

Вторая часть финала Кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам представляет собой 12-часовую гонку в лесах Вологодского района. Этот этап соревнований станет наиболее сложным для участников.

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