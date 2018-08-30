В Вологде у стен Софийского собора появилась могила

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-30T14:17:14+03:00

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В центре Вологды у стен Софийского собора появилась могила. Многие вологжане задаются вопросом - что это и высказывают недовольство.

Как выяснилось, крест появился в ходе празднования 450-летия собора. На этом месте был похоронен один из настоятелей церкви - Василий Нордов.

Как пишет группа "Новости Вологда" в социальной сети "ВКонтакте", активные вологжане отправили письмо председателю комитета по охране объектов культурного наследия области Елене Кукушкиной с просьбой пояснить, на каком основании на территории объекта культурного наследия федерального значения, уникального памятника древнерусской архитектуры XVI века, "установлена малая архитектурная форма могильного надгробия из ближайшего магазина ритуальных услуг для кладбищ города?"

Всего в Софийском соборе служили 19 настоятелей. Протоиерей Василий Нордов возглавлял главный храм епархии почти 43 года.

Он был рукоположен в чин с священника в 1824 году. Служил в Вологде и Великом Устюге, всего почти 60 лет. Он автор 12 сборников проповедей и нравоучительных бесед, а также учебников для духовных училищ по священной истории Церкви и церковному уставу.

Был настоятелем кафедрального Софийского Успенского собора с 1841 года до конца жизни, похоронен у северной стены Софийского собора.

Мнения вологдан разделились.

Светлана Уварова:"Есть такая традиция - хоронить священников у храмов, где они служили. Василий Нордов тоже, вполне заслуженно, удостоился этой чести. Только бы вандалы не испортили памятник. Но историю своего города надо знать, уважать. И сохранять память..."

Людмила Полевикова: "Можно было установить памятную доску или поставить памятник внутри двора. Люди бы нашли, где ознакомиться..."